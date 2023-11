Félelmetes, mi lesz Magyarországon, ha az emberek bekapják ezt a gyógyszert

Az új étvágycsökkentő gyógyszerek még csak kevés pácienshez jutnak el, de hatásuk forradalmi. Ha valakinél vége a túlzott evésnek, akkor ez bizony nyomot hagy a nagy lakomákkal járó ünnepeken is. Érdekes lehet azon is elgondolkozni, hogy mi várható Magyarországon, ha eljön az időszak, amikor nálunk is tömegesen elérhetővé és megfizethetővé válik a fogyókúrás kezelés.