A Novo Nordisk, amely gyógyszereinek sikere által idén már Európa legnagyobb értékű tőzsdei cége lett és egymagában érdemben növelte az alacsonynak egyébként sem mondható dán GDP-t, 6 milliárd dollárt fordít egy nagy nagy kapacitású gyár építésére.

Korlátlan kereslet

A gyár a cég meglévő dániai telephelye mellett lesz, 170 ezer négyzetméteres alapterülettel, és többek között a két sikerterméket, az eredetileg diabétesz kezelésére kifejlesztett, de étvágycsökkentő, fogyókúrás gyógyszerként is bevált Wegovy és Ozampic gyógyszereket fogja gyártani.

A cég vezérigazgatója a Bloomberg szerint egy interjúban elmondta, hogy még csak kevés ország piacára léptek be, de a kereslet azokban is hatalmas. Ha figyelembe veszik, mennyi túlsúlyos ember él más országokban is, akik közül vélhetően sokan igénybe vennék a kezelést, olyan keresletet valószínűsítenek, ami indokolja az óriásberuházást.

Versenytárs is akadt

Az idő más szempontból is sürgető: nem csak a fogyasztók türelmetlenek, hanem a konkurencia is megjelent. Az Eli Lilly amerikai gyógyszergyár is megkapta az engedélyt az USA után az EU-ban és Nagy-Britanniában is, hogy diabéteszgyógyszerét testsúlycsökkentőként is alkalmazhassák, és a cég máris olcsóbban kínálja a terméket, mint dán társa.

Így a gyártás felfutása után egészséges árverseny jöhet létre, ami a most még rendkívül drága kezelések költségét olyan szintre csökkentheti, ahol sokkal többen hozzáférnek, illetve ahol esetenként az egyes országok egészségbiztosítási rendszere is elbírja azt. A Novo szerint csak az USA-ban van 50 millió potenciális fogyasztó, mivel a 340 milliós népességből ennyien lehetnek erősen túlsúlyosak, ugyanakkor csak félmillió embert kezelnek, és a gyártás jelenlegi korlátai miatt új kezelések nem is indulhatnak.

Árfolyamhatás

Most így elindulhat a két gyógyszercég között a beruházási verseny, majd ha sikerül minden pácienst ellátni, az árverseny. A Nord Nordisk mellett érthető módon az Eli Lilly részvényei is nagyot drágultak: fél év alatt a háromszorosukra emelkedtek, így a cég 560 milliárd dolláros értékével a világ 10. legnagyobb tőzsdén jegyzett cége lett.