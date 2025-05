Emberek tömegei fertőződtek meg egy édesvízi, Afrikából származó csigákban élő apró féregtől, amelyet már számos turisztikai célpont helyszínén megtalálták. Korzikán 2014 óta több mint 120 esetet jelentettek, a bizonyítékok pedig Szenegálhoz kötik az eseteket, ők valószínűleg a helyi folyókban úsztak, és vizeletükön keresztül ürítették ki a férgeket, amelyek később megfertőzték a csigákat. A Telegraph által közzétett adatok azt mutatják, hogy rekordmagas azoknak a brit utazóknak a száma, akik utazásaikról – a szuvenírek mellett – magukkal viszik ezt a parazitát.

Az apró féreg átfúrja magát az emberi bőrön, ahol több ezer petét bocsát ki, amelyek az egész testben szétszóródhatnak, megfertőzve a létfontosságú szerveket, és egy schistosomiasis nevű betegséget eredményeznek. Az embereknél a fertőzések általában akkor fordulnak elő, amikor utazásaik során nem sós vizekben, hanem például tavakban és folyókban, úszás közben érintkezésbe kerülnek a parazitával.

A betegség egykor a szubszaharai Afrikára korlátozódott, de most Dél-Európa egyes részein is terjed. Spanyolországban, Portugáliában és Franciaország egyes részein is növekedést regisztráltak az esetek számában.

Az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége 2022-ben 123 esetet regisztrált Nagy-Britanniában, ami több mint kétszerese az előző évinek, és csaknem háromszorosa a Covid-járvány előtt regisztrált adatnak.

Bonnie Webster, a Természettudományi Múzeum Csiga Tanszékének vezető kutatója elmondta, elég egyetlen csiga a fertőzéshez, és a parazitákat átadja az összes többi csigának, amellyel kapcsolatba kerül, és azok viszik fertőzést az embereknek.

A betegség tünetei között van a magas láz, kiütés, köhögés, hasmenés, izom-, ízületi-, gyomorfájdalom. Ráadásul néha nincsenek tünetek, a tudósok úgy vélik, hogy a fertőzöttek száma magasabb, mint a hivatalos adatok. Maga a betegség nem halálos, de szövődmények, például szervkárosodás életveszélyes lehet. A peték néha elérhetik az agyat és a gerincvelőt is.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint 2021-ben több mint 250 millió ember fertőződött meg a betegséggel, és az esetek 90 százalékában kiderült, hogy az érintettek jártak Afrikában. Becslések szerint a csigaláz évente 12 000 ember halálát okozza a szövődmények miatt.