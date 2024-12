A vezető amerikai részvényindex, az S&P 500 december 27-ig nagyjából 25 százalékkal, míg a technológiai részvényekkel teli Nasdaq Composite több mint 31 százalékkal emelkedett az év eleje óta. Pénteken azonban megremegett egy kicsit a befektetők keze és most mindenki azt találgatja, mit hozhat majd a január – írja összefoglaló elemzésében a Reuters.

Vannak olyan aggodalmak, hogy talán az év első része némi átpozicionálással és az alapok átcsoportosításával járhat. Akik az elmúlt napokban aktívabban kereskedtek, valószínűleg csak megpróbálnak egy kicsit elébe menni az eseményeknek

– mondta Robert Pavlik, a Dakota Wealth vezető portfóliómenedzsere.

A részvények historikusan jól teljesítenek december utolsó öt kereskedési napján és január első két napján. Ez a Mikulás-rallynak nevezett jelenség, a Stock Trader's Almanac adatai szerint 1969 óta ebben az időszakban átlagosan 1,3-százalékkal erősödött. A pénteki korrekció ellenére az elmúlt öt kereskedési napon az S&P 1,77 százalékot, a Nasdaq pedig 1,8 százalékkal emelkedett.

Jönnek a gyorsjelentések

Azt, hogy az lendület meddig tart, több tényező is befolyásolhatja majd a következő időszakban. Az első ilyen fontos esemény a január 10-én esedékes amerikai munkaerőpiaci adatok közlése lesz ez képet adhat az amerikai gazdaság egészségéről és erejéről. A munkahelyek száma novemberben újra növekedett az év eleji hurrikánok és sztrájkok okozta visszaesést követően.

Újabb komoly teszt lesz a nem sokkal ezután induló gyorsjelentési szezon. Az elemzői várakozások szerint az S&P 500-as index cégei 2024-ben átlagosan 12,47 százalékkal növelhették profitjukat, s jövőre ez az ütem 10,33 százalékosra lassulhat. Ebbe persze jelentősen bekavarhat Donald Trump frissen hivatalba lépő amerikai elnök gazdaságpolitikája. A piac most azt várja, hogy az elsősorban a pénzügyi és az energetikai szektornak kedvezhet majd, de a kriptoágazat is nyerhet majd vele.

Mindent felforgathat

Trump hivatalba lépése egyébként valószínűleg sok területen felforgatja majd a fennálló állapotokat, most legalább 25 rendelet kiadását várják tőle már elnöksége első napjaiban. Ezek a bevándorlási politikától kezdve az energetikán át a kriptodevizák szabályozásáig sok mindent érinthetnek.

De ott van a kereskedelempolitika is, a kínai árukra kivetetni tervezett vámok és a mexikói és kanadai árukra bevezetendő illetékek jelentősen befolyásolhatják az amerikai cégek költségeit, persze ez elmondható a bevándorlás politikára is, amely a munkaerő-költségeke tornászhatja fel.

Helen Given, a Monex USA kereskedési igazgatóhelyettese szerint egy új kormányzat mindig nagyfokú bizonytalansággal jár. Jó esély van arra is, hogy a Trump-adminisztráció várható kereskedelempolitikájának hatásait még messze nem árazták be teljesen a globális devizapiacok – tette hozzá.

A tőzsdének kihívást jelenthet a Federal Reserve január végén esedékes első kamatdöntő ülése is. A részvények december 18-án zuhantak, amikor a Fed idei harmadik kamatcsökkentése után a bizonytalan inflációs kilátások miatt közölte, 2025-ben a korábban vártnál valószínűleg kevesebb kamatcsökkentést hajt majd végre.