„A Tisza Párt rendelkezik olyan ukrán kapcsolatokkal, amelyek sérthetik az ország szuverenitását” – állította a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Kocsis Máté a csütörtökön nyilvánosságra hozott honvédségi jelentésre utalva elmondta, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök a NATO vezérkari főnöki értekezletein teljesen mást mondott Magyarország képviseletében, mint amit itthon az erről szóló jelentésében leírt.

Emlékeztetett, a volt vezérkari főnök a közgyűlések jegyzőkönyvei alapján „kifejezetten ukránbarát” álláspontot képviselt, emellett felszólalásait a – már általánossá vált – „Slava Ukraini!” (Dicsőség Ukrajnának!) felkiáltással zárta.

Szerinte „ezzel egyáltalán nem képviselte a mandátumát és megszegte a háború befejezésére, a fegyverszállítások leállítására vonatkozó hivatalos magyar álláspontot”. A kormánypárti politikus arra is kitért, a csütörtökön megjelent jelentést követően Magyar Péter az egész „balliberális” sajtót felhasználva

rátámadt a Magyar Honvédségre és egy olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is közzétett, illetve a kormany.hu-n is megtalálható.

Kitették a netre az „Orbán-kormány őszödi beszédét" A Tisza Párt elnöke nagy bejelentése alapján más megvilágításba helyeződött a kormánykommunikáció. Bővebben

A Magyar Péter által felhozott vádaknak „se füle, se farka” nem volt, ezt követően alig pár órával később az ukránok mindenféle bizonyíték nélkül azzal vádoltak két kárpátaljai magyart, hogy kémkedtek, és azon dolgoztak, hogy felmérjék az ukrán katonai erőt Kárpátalján – hangoztatta a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője, megjegyezve, ezek ugyan súlyos vádak, de miután semmilyen bizonyíték nincsen erre, ezért teljesen nyilvánvaló, hogy az elmúlt évek propagandaháborújába illik bele.

„Van egy ukránbarát egykori altábornagy, ahogy egyébként a szakzsargon hívja, fennáll a gyanúja annak is, hogy be van ütve az ukránokhoz, tehát hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolatai lehetnek, ez az ő esetében külön vizsgálatot érdemelne” – vélte, hozzátéve, az eseményláncolat „teljesen nyilvánvaló” következtetése szerint fennáll a gyanúja annak, hogy ez a kapcsolat maga Ruszin-Szendi Romulusz volt.

A velünk szemben álló politikai erő, a Tisza Párt rendelkezik olyan ukrán kapcsolatokkal, amelyek, mondjuk úgy, hogy sérthetik az ország szuverenitását

– vetette fel Kocsis, aki műsorvezetői kérdésre azt felelte, szerinte az ukrán ügy miatt nem fognak többen szavazni Ukrajna gyorsított csatlakozására, annak ellenére, hogy ebben reménykedik az ellenzék.

Ukrajna európai uniós tagságáról kizárólag a magyarok dönthetnek – vélekedett a Fidesz frakcióvezetője.