Mostantól miénk a döntő szó a GySEV-ben – fogalmazott posztjában Lázár János arról, hogy pár hete a magyar állam megvásárolta a Strabag tulajdonrészét a GYSEV-ben, ezzel kétharmados többségi tulajdonosa lett a vasúttársaságnak. Mint írta, miután elhárult minden fizetési akadály, a Magyar Állam kifizette a részvények vételárát.

A többség eddig is a miénk volt, csak épp a szocialista kormányok rossz megállapodása miatt a döntő szó eddig az osztrákoknál volt. Mi fizettünk, ők diktáltak. Ennek mostantól vége!

– fogalmazott a miniszter, aki szerint ezzel a győzelemmel minden magyar utas nyer, hiszen például a közös vállalat járműbeszerzései mostantól a magyarországi járműhiányt is közvetlenebb módon enyhíthetik.



Fontos, hogy a GYSEV továbbra is közös cég marad, megőrizve annak 150 éves történelmi múltját, hagyományait – tette hozzá.

Kisebbségi tulajdonosként ezentúl is partnerünk lesz az osztrák állam, amit személyesen is fontosnak tartok, mert a célunk az, hogy a GYSEV regionálisan is jelentős szereplővé nőhesse ki magát, amelynek nemcsak a magyarok és az osztrákok, de a közép-európai térség polgárai is haszonélvezői lesznek – írta Lázár János.