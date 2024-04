A gyanú szerint a szocialisták politikusa 40 millió forint kenőpénzt vett át egy informatikai cég vezetőjétől azért, hogy ne akadályozza a vállalkozás BKV-s pályázatának sikerét. Az MSZP-s országgyűlési képviselő azt mondta az RTL Híradónak, hogy ártatlan, és panaszt tett a szerinte alaptalan gyanúsítás ellen.

Végre tisztázódhat, hogy sem bőröndben, sem táskában, sem zacskóban

nem fogadott el kenőpénzt, mondta a kihallgatására siető Molnár Zsolt, akit vesztegetési ügy miatt gyanúsítottként idézte be csütörtökre a Központi Nyomozó Főügyészség. Az RTL megkeresésére az MSZP kijelentette, hogy a párt bizalma töretlen Molnár iránt.

A „zuglói korrupciós botrány”

Polt Péter legfőbb ügyész „befolyással üzérkedés bűntette” miatt már április elején kezdeményezte Molnár Zsolt mentelmi jogának felfüggesztését az Országgyűlésnél. Az ügyészség közleménye szerint, amelyet a 444 idéz, a BKV 2019 elején közbeszerzési eljárást indított a telephelyein teljesítendő informatikai üzemeltetés és fejlesztés szolgáltatásra, amire egy cég tett tett ajánlatot. Baja Ferenc volt miniszter és egykori országgyűlési képviselő 2019 júniusában Budapesten találkozott egy férfival, akinek nagy befolyása volt az ajánlatot tevő gazdasági társaság működésében, és aki stratégiai és üzleti kérdésekben döntött. A vád szerint volt miniszter 30 milliót kért, hogy a nyertes pályázó szerződéskötését ne hátráltassa. Miután erről Molnár Zsolt is hallott, az ügyészség szerint megkérte a volt minisztert, hogy neki is kérjen 40 millió forintot, cserébe, hogy ő se támadja a szerződést. Baja Ferenc ezt 2019 júniusában közölte is a férfival. A kft. aztán megnyerte a tendert, majd 2019 augusztusában az ügyészség számára rendelkezésre álló információk szerint 40 milliót adott Molnár Zsoltnak.

A Magyar Nemzet emlékeztet rá, hogy az ügynek egyébként már több szocialista gyanúsítottja van: Baja Ferenc volt miniszter mellett, Horváth Csaba, Zugló polgármestere és Tóth Csaba, a zuglói szocialisták erős embere. Egy vallomás szerint 300 millió forint vesztegetési pénzről lehet szó.