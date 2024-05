Vasárnap sok napsütésre számíthatunk a fátyol-, illetve gomolyfelhők mellett, de délután főként a Duna vonalától keletre eső tájakon erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Arrafelé elszórt jelleggel zápor, zivatar is várható, de a Dunántúlon is kialakulhat néhány csapadékgóc. A déli, délnyugati szelet több helyen élénk lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében szélerősödés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntőrészt 24 és 28 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő, írja előrejelzésében a HungaroMet.

Vasárnap 12 vármegyében van érvényben figyelmeztetés, „elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat."

Hétfőn a gomolyfelhők nagyrészt feloszlanak, leginkább fátyolfelhők lesznek felettünk. A csapadékgócok az északkeleti tájak kivételével lecsengenek, ott viszont még hajnalban is előfordulhat néhány zápor, esetleg zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, ennél néhány fokkal hidegebb a hidegre hajlamos helyeken valószínű, öt vármegyében fordulhat elő villámlás, jégeső, emiatt figyelmeztetés van érvényben, írják a HungaroMednél.

Kedden már az egész országot sárgával jelölik, hasonló időjárási elemek miatt.