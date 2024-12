A karácsony nemcsak ünnep, hanem a kereskedelem meghatározó motorja is decemberben – sőt, már novemberben elkezdődik a készülődés, ezáltal a fellendülés. A bevásárlókosarak tartalma és mérete ebben az időszakban jócskán megduzzad az év többi időszakához képest, és milliók indulnak útnak, hogy beszerezzék az ünnepi menühöz szükséges alapanyagokat és az ajándékokat.

A hazai kiskereskedelmi láncok ilyenkor csúcson pörögnek, az Economx pedig arra volt kíváncsi, hogy

mely termékek iránt növekszik leginkább a kereslet,

mikor tapasztalják a legnagyobb rohamot,

mik a hagyományos karácsonyi slágertermékek,

jelentős-e a dekorációs termékek iránti érdeklődés?

Auchan: alaposan feltankoltak italokból

Az Auchannál azt tapasztalják, hogy kialakulni látszik egy tendencia, miszerint az az emberek egyre későbbre halasztják vásárlásaikat, a csúcsidőszak előreláthatóan december 20–23. között lesz – mondta az Economxnak a lánc kommunikációs osztálya.

A vállalatnál megfigyelték, hogy már nemcsak az élelmiszereket, hanem a karácsonyi ajándékokat is sokan náluk szerzik be – népszerűek az elektronikai termékek, a játékok, a dekorációk is.

Az ünnepi időszakra 300 termékkel bővítették italkínálatukat, rendkívül kelendők a díszcsomagolású termékek – főleg, amelyekben ajándékpoharat talál a vásárló –, vagy a sörcsomagok, amelyeknél több ízt lehet egyben megvásárolni.

Az Auchannál arról számoltak be, hogy december elejétől, a karácsonyt megelőző hetekben ugrásszerűen megnő a friss haltermékek forgalma. Az édesvízi halakból épp olyan gazdag a kínálatuk, mint a tengeri fajtákból. 12 áruházban üzemeltetnek halpultot, 15 üzletben pedig előre csomagolt formában találják meg a halakat a vásárlók. Emellett 16 áruházban egész pontyot is értékesítenek, ezenkívül ilyenkor 11-féle édesvízi halat és 13 tengeri halfajtát tartanak a kínálatban.

Az Auchannál nem lesz hiány halból Kép: MTI, Hegedűs Róbert

Az édességeknél a slágertermékek nem változtak, továbbra is a szaloncukor a szezonális kedvenc, amiből 90-féle csomagolt és 7-féle lédig termék közül választhatnak a hozzájuk betérők. Tudni kell azonban, hogy a kakaó világpiaci árának emelkedése azonban a hazai csokoládépiacra is erősen rányomja a bélyegét, ami egy kissé átírja a kínálatot is. Emiatt a berendelt mennyiségek aránya egyértelműen az alacsonyabb árfekvésű termékek felé mozdult el a tapasztalatok miatt.

Nyitvatartás: az Auchan december 24-én 12 óráig várja a vásárlóit, ugyanis évek óta megfigyelhető, hogy az embereknek biztonságot ad, hogy szükség esetén még az utolsó pillanatban is tudjanak vásárolni – közölte a lánc.

Aldi: a saját márkás termékekre fókuszálnak

Az Aldinál úgy nyilatkoztak, hogy a tapasztalatok szerint idén a vásárlóknál a karácsony közeledtével egyszerre van jelen a szokásosnál is nagyobb árérzékenység és nyitottság a magasabb minőségű termékek iránt. A fogyasztók alaposan tájékozódnak bevásárlás előtt az árakról, az év utolsó hónapjai során nagyon keresettek a sütéshez, főzéshez szükséges alapanyagok, továbbá a lakásdekoráció, illetve a játékok és ajándékok. Az áruházlánc azt közölte, hogy az év vége jelentősen befolyásolja a non-food termékek forgalmát. Ilyenkor elsősorban a játékok terén élénkül meg a kereslet, valamint megnő az igény a különféle ajándékcsomagok, az elektronikai termékek, illetve a konyhai eszközök iránt is.

A karácsony és az újév közeledtével jelentős növekedés mutatkozik a bor- és pezsgőforgalomban, a fehér-, rozé-, és vörösborok, valamint a pezsgők értékesítése egyaránt növekedést mutat. A vásárlók körében egyre népszerűbbek a magasabb minőségű borok, különösen az év utolsó negyedévében, amikor az ajándékozási szezon felerősíti az ilyen termékek iránti keresletet.

Az Aldi állandó kínálatát mintegy 90 százalékban kiváló minőségű és alacsony árú saját márkás termékei teszik ki. A vállalat azt tapasztalja, hogy

az elmúlt másfél-két év során számos fogyasztó fordult a saját márkás árucikkek iránt, amelyek a márkatermékek minőségét kínálják, gyakran 20-30 százalékkal kedvezőbb áron.

A belépő árkategóriás, vagyis a legkedvezőbb árú saját márkás termékek nagy értékesített volumen mellett is növekednek, míg a magasabb minőségű termékek kisebb volumen mellett érnek el figyelemre méltó forgalomnövekedést.

December során a kedvező árú szezonális ajánlatok között szerepelnek alapanyagok, például lisztek, cukrok, zöldségek, valamint fűszerek a sütéshez, főzéshez. Friss húsok széles választéka, bővített halkínálat, valamint különleges termékek is elérhetők, hogy igazán egyedi fogások kerülhessenek az asztalra.

A halak iránti igény miatt az eddig havonta egyszer tartott halakciós napok számát megnégyszerezi az üzletlánc: decembertől minden csütörtökön kedvezménnyel árulja a haltermékeket.

Az idei karácsony egyik slágerterméke a dubai csokoládé lesz, ami iránt óriási a kereslet. Az Aldi üzleteiben december 15-étől lesz elérhető a termék, két kiszerelésben, egy 30 gr-os szelet és egy 90 gr-os tábla formájában, kedvező áron.

Nyitvatartás: a vállalat 2024. december 24-én minden üzletébe szállít friss árut, de az áruházak csak 12 óráig tartanak nyitva.

Lidl: itt érdemes zöldséget és gyümölcsöt venni

A Lidlnél a forgalom intenzív erősödése a karácsonyt megelőző héten várható, a legerősebb forgalomra pedig a hét második felétől számítanak, hiszen az ünnepi friss termékek beszerzését a karácsony előtti pár napra időzítik a fogyasztók.

Az ünnepi időszakban a legkeresettebb termékek köre évek óta nem változik – közölte a lánc kommunikációs osztálya –, így a tradicionális karácsonyi áruk – mint a bejgli, a hal, de ide sorolhatóak az egyéb húsok is – forgalma nő meg jelentősen. A termékkínálatot tekintve december elején az édességek, majd a citrusok és az ünnephez közeledve a friss termékek kerülnek fókuszba.

A Lidlnél a zöldség és a gyümölcs került fókuszba Kép: Getty Images , Oscar Wong

A szaloncukrokból 26-féle termék található a kínálatban, különféle kiszerelésekben. A lédig, kimérős és a csomagolt változatok egyaránt megtalálhatóak az áruházakban, az áruk pedig kiszereléstől függően 949-3499 Ft között alakul. A legkeresettebbek közé tartoznak a saját márkás zselés és marcipános szaloncukrok, valamint a márka termékek közül a Milka szaloncukrok.

Az ünnepi időszakban a zöldségeket és gyümölcsöket a tartós árcsökkentésen felül további kedvezménnyel lehet megvásárolni, ugyanis az áruházlánc 52 extra kedvezményt biztosít a zöldségekre és gyümölcsökre a Lidl Plus alkalmazáson belül.

A vásárlók december 23-ig napi kettő ünnepváró kupont kapnak az applikációban, melyekkel a megjelölt zöldségek és gyümölcsök további jelentős extra kedvezménnyel érhetőek el. Az lánc ezen felül tartósan csökkentette a friss húsok árát is, így a friss szárnyas, sertés és marhúsok most még kedvezőbb áron vásárolhatóak meg.

Nyitvatartás: A tavalyi, úttörő kezdeményezését folytatva ezúttal sem nyitnak majd ki a Lidl üzletek december 24-én, 23-án azonban meghosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat.

Spar: édességekből nem lesz hiány

A karácsonyi időszakban a friss baromfitermékek közül a víziszárnyasok iránt nő meg leginkább a kereslet: a vásárlók igénye az egész kacsa, kacsacomb, és kacsamell tekintetében is nagyobb az átlagosnál. A Spar édesvízi és tengeri halakból több mint 55 tonnával készül – a kínálatból nem hiányozhat a hazai vásárlók kedvencének számító lazac, ponty, afrikai harcsa és szürkeharcsa sem – tájékoztatott az üzletlánc.

A választékban a bejglik, a különféle tekercsek, a sütéshez szükséges tészták, és a készre sütött süteménylapok kimagasló forgalmat érnek el az adventi időszakban. Az idei évben gluténmentes diós és mákos tekercs is elérhető lesz a kínálatban. Az ünnepi készülődéshez fontos alapanyagok – tejföl, tejszínek, cukrászhabok, mascarpone, vaj és sütőmargarin – forgalma is a csúcsra jár. A legkiemelkedőbb helyen a sütőmargarin van, melynek mennyiségi eladása több mint két és félszeresére nő.

A karácsonyi slágernek számító szaloncukrok már novembertől kaphatóak a Spar-üzletekben, a nagyobb hipermarketekben ezekkel együtt mintegy 300-féle édesség várja a vásárlókat, de a kisebb üzletek is változatos termékkínálattal rendelkeznek.

A gyümölcsök terén a citrusfélék és a banán vezetik az eladási listákat, a zöldségek esetében pedig az ünnepi menühöz fontos burgonya és hagyma, valamint uborka- és paradicsomfélék fogynak leginkább. Ezek mellett a különböző karácsonyi süteményekhez használt magvak és asztalt gyümölcsök is kelendőek.

Nyitvatartás: a vásárlói igényekre reagálva a Spar és Interspar áruházak többsége december 24-én 12 óráig tart nyitva, azonban néhány, bevásárlóközpontban üzemelő áruház esetében előfordulhatnak eltérések a nyitva tartást illetően.

Tesco: kedvezményekkel várják a sütni szeretőket

A karácsony előtt mindig népszerű hal magyar termelőktől érkezik a Tesco üzleteibe. A legkelendőbbek a lazac, az afrikai harcsa és a ponty. Ha azonban igazán különleges fogásra vágyunk, jó választás lehet a gyöngytyúk, a fácán, az őzgerinc, a szarvas ossobuco vagy a marhacarpaccio – mondta lapunknak a lánc.

Jó hírt közöltek azokkal, akik szeretnek a konyhában tüsténkedni, hogy Clubcarddal bármely sütés-főzési és tálalási kelléket akár 30 százalék kedvezménnyel vásárolhatják meg.

A desszertek és édességek kapcsán sem kell a megszokotthoz ragaszkodnunk. A Tesconál a hagyományos mákos és diós mellett gesztenyés, marcipános és zserbós bejgliket is kínál, a tudatos táplálkozást követőknek pedig a Dia wellness bejglit ajánlja.

Az áruházlánc továbbá 1,5 millió darab és mintegy 80 fajta szaloncukorral készült az ünnepekre, köztük olyan egyedi ízesítésűekkel, mint a Törley pezsgős, az isler- vagy a mézeskalácsízű. Hozzáadott cukrot nem tartalmazó szaloncukorból pedig kétfajta található a választékban.

Az igazi karácsonyi hangulatot leginkább a megfelelő dekoráció teremti meg, melynek központi eleme a karácsonyfa. A Tescónál 10 különböző műfenyő közül válogathatunk. Kis lakásokban, szűk helyre ideális a 180 centiméter magas, de keskeny kialakítású. A választékban található továbbá 122 centiméteres LED-égős vagy teljesen feldíszített karácsonyfa és „behavazott” fehér fa is. Clubcarddal akár 30 százalékot is spórolhatunk bármely karácsonyi dekoráció, műfenyő és világítás vásárlásra esetén. A bőséges kínálatban pedig 90 féle fényfüzér és 4000 fajta dísz érhető el.

Nyitvatartás: a Tesco áruházak december 24-én egységesen 12 órakor zárnak.