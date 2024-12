Tejcsokoládé burokban ropogós kadayif tészta, pisztáciakrém és tahini, azaz szezámpaszta, különleges ízvilággal és izgalmas textúrákkal. Ez a dubai csokoládé, mely közel-keleti konyha egyik híres desszertjét, a vékony, cérnametélszerű tésztát, a szirupos knafeh-t ötvözi a csokoládéval. Néhány hete robbant be hazánkba és

mára hihetetlen módon keresett lett, olyannyira, hogy a karácsony hagyományos süteményét, a bejglit is leszorította a képzeletbeli dobogóról.

Jakabfi Dávid patissier eredeti alapanyagokból, gazdag pisztáciás töltelékkel készíti az arab ínyencséget, a vásárlók és több csokoládébolt kérésének eleget téve.

A modern cukrászat egyik kiemelkedő alakjának műhelyében komoly fejlesztéseket kellett végrehajtani rövid időn belül, hogy felkészüljenek a csokoládégyártásra és eleget tudjanak annak a hatalmas keresletnek, mellyel lekörözték a magyar multikat is. Csokoládétemperáló gépet szereztek be, újabb hűtőkamrát építettek a megnövekedett gyártási kapacitás miatt. Szó szerint elkapkodják a vásárlók a folyamatosan készülő dubai csokoládét és a prémium csokoládéboltok is sorban állnak a finomságért. Hogy az igényeket ki tudják elégíteni, már két műszakban dolgoznak, s a munkatársak létszáma jóval megduplázódott: az eddigi öt fő helyett már tizenketten dolgoznak.

Eddig ötezer darabot gyártottunk és további ötezer darab készül még. Egyébként igény lenne még ennél is többre, de ez az a kapacitás, amelyet még biztosítani tudunk. Már hét partnerrel dolgozunk együtt, akik folyamatosan rendelik és sok celeb is várja tőlünk a csokikat

– engedett bepillantást az intenzív munkába Jakabfi Dávid.

Országszerte árulják a nagykanizsai műhelyben készült dubai csokit, amely hihetetlenül kelendő mindenhol. Jakabfi Dávid az érdeklődések alapján úgy kalkulált, hogy ha 20 ezer darab dubait csokoládét készítenének, azt is el tudnánk adni. Mivel a nemzetközi szinten is neves desszertséf számára a minőség a legfőbb szempont és kapacitásait is maximálisan kihasználja, így

dubai csokoládéjához már csak várólistára feliratkozva lehet hozzájutni, legkorábban január közepe utáni szállítással.