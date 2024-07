Némileg megoszlanak most a vélemények az ingatlanpiacon elérhető alkukról, ugyanis egyes szakértők szerint a jelentős túlárazottság miatt olykor 20-30 százalékos alkukkal is találkozni, míg mások szerint csökkenőben van ennek a mértéke.

Az alkuk változatlanul erősen jelen vannak az adásvételeknél, habár mértékük leginkább attól függ, hogy mekkora egy adott esetben egy ingatlan túlárazottsága, ezért széles skálán szóródnak – mondta Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője. Márpedig a túlárazottság továbbra is erősen érezhető.

A kérdés az, hogy mikor lép be az eladási folyamatba egy komolynak számító vevő, akinek az ajánlatát vagy elfogadja a tulajdonos, vagy nem. Mivel utóbbi is gyakran előfordul, ezért azt lehet látni, hogy

azok a vevők, akik már régebb óta keresgélnek az ingatlanpiacon, óvatosabban közelítik meg az alku kérdését, kevésbé merészen mondanak be alacsony ajánlatokat, mivel ők már lecsúsztak egy-két jónak tűnő ingatlanról.

Mindenesetre a XIV. és XVI. kerületekben átlagosan 5-15 százalékos alkuról beszélhetünk - tette hozzá a szakértő. Hasonló mértékekről számoltak be a hálózat többi budapesti kerületi irodájából is.

Dr. Kovács Csaba, az agárdi irodájának szakmai vezetője szerint viszont

a korábbinál nagyobbak lettek az alkuk az idén: az előző évben jellemző 5-10 százalék helyett most akár 20-25 százalékos alkukkal is lehet találkozni.

A tipikus eladási folyamat egyébként elmondása alapján úgy néz ki, hogy elég magas áron meghirdetik a tulajdonosok az ingatlanjukat, amire “meg sem mozdul a kapásjelző”, majd aztán hosszan csökkentik az árat, mely így fokozatosan éri el azt a szintet, ahol már egyáltalán hajlandóak alkuba bocsátkozni az érdeklődők.

Ilyenkor a kérdés az, hogy mennyire komolyak a tulajdonosok eladási szándékai, sokan ugyanis megpróbálják kitartani az árat, míg akiknek sürgős vagy fontos az értékesítés, azok belemennek egy lealkudott, reális eladási árba is - magyarázta.

Hártó Regina, az érdi iroda vezetője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy

miközben az eladók továbbra is komoly mértékben túlárazzák ingatlanaikat, addig a vevők néha “pofátlan” mértékű alkukkal próbálkoznak.

Ez a számok szintjén azt jelenti, hogy míg bő 10 százalék feletti túlárazások jellemzőek, adott esetben akár 30 százalékos alkuval is megpróbálkoznak egyes vevők, vagy legalábbis ebben gondolkodnak.

Az már más kérdés, hogy ilyen árengedményekbe csak kivételes esetekben mennek bele az eladók. Igaz, akadnak olyan tulajdonosok a piacon, akiknek tényleg fontos az eladás, így velük meg lehet egyezni egy mindkét fél által elfogadható árban - jegyezte meg a szakértő.