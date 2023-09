Most már egyértelműen látszik, hogy a költségvetés nem tartható a tervezett keretek között, hiánya beavatkozás nélkül sokkal nagyobb lehet a tervezett GDP arányos 3,9 százaléknál, pedig az sem kevés. A legfőbb ok a béremelkedést jóval meghaladó magas infláció okozta vásárlóerő-csökkenés, amely visszafogta a fogyasztást. A magyar költségvetés legnagyobb forrása a fogyasztáshoz kapcsolódó adók, főleg az ÁFA, így érthető a bevételek elmaradása.

Szankciós ajándék

A költségvetésnek ugyanakkor volt egy ajándéka is az elmúlt másfél évben, melyet pont az Oroszország elleni szankcióknak köszönhetünk. Ezek hatására ugyanis az orosz olaj és a Brent típus közti különbség hordónként 25-30 dollárra nőtt, és ez a különbség a Molra pont emiatt kivetett különadó miatt a költségvetést illeti. Ez nem kis összeg, azonban most, hogy az olajár a világpiacon erősen megdrágult, miután a kínálat a kitermelés visszafogása miatt szűkült, az orosz olaj iránt is megnőtt a kereslet.

Óriás vevő szűkíti a rést

Mint korábban is beszámoltunk róla, India lelkes vásárlója lett a sokkal olcsóbbá vált orosz olajnak, és úgy tűnik, most már nem jelent akadályt az orosz tengeri olajszállításra kivetett 60 dolláros ársapka, mivel a szállítást megoldják olyan hajókkal és biztosítókkal, melyekre nem vonatkozik a tilalom magasabb ár esetén. Most pedig az ár hirtelen megugrott: a zerohedge.com szerint India már közel 80 dollárért vásárol, és így is megéri neki, hisz a Brent ára 93 dollár, és a gyorsan növekvő, de alacsony bázisról induló indiai gazdaság erősen árérzékeny.

Igen ám, de ez a hatás Magyarországot is érinti, jól lehet nem ismerjük jelenlegi elszámolás pontos szabályait: ha a nemzetközi piacon így felszaladt az orosz olaj ára, akkor azt mi sem kaphatjuk érdemben olcsóbban. Ez viszont azt jelenti, hogy az eddigi hordónként 20-30 dolláros rés most akár 15 dollár alá csökkenhetett, és ez a költségvetés bevételi oldalát érzékenyen érinti.

Az uniós pénzekre számítanak

Megkérdeztük a Kormányinfón, hogy a megnövekedett hiánnyal mit tervez a kormány, van-e még lehetőség idén kiigazításra, vagy ehhez már túl rövid az idő. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szerint még nem született döntés, a háromnegyedéves adatok ismeretében tekintik át alaposabban a helyzetet. Hozzátette ugyanakkor, hogy nagyon valószínűnek tartják az uniós pénzek egy részének megérkezését a lengyel választások után, és ez sokat könnyít a jövő évi helyzeten, így kevésbé problémás az idei nagyobb hiány.

Elinflálódó adósság

Az Economx kérdésére, miszerint a magas költségvetési hiány és a stagnáló GDP mellett törvényszerűen bekövetkező jelentős államadósságnövekedés nem aggasztja-e a kormányt, azt a választ kaptuk, hogy a GDP-arányos államadósság érdemben nem fog nőni, mivel az adósság nagy része forintban van. Ez közgazdasági értelemben meglehetősen aggasztóan hangzik, hisz csak úgy állhat elő ilyen helyzet, ha a jórészt forintban lévő adósság elinflálódik. Ez pedig csak a forint jelentős elinflálásával, illetve leértékelésével valósulhat meg, ennek részleteiről az év végi adósságadatok ismeretében írunk majd bővebben.