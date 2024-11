Jobban figyelnek majd a kézipoggyászokra, szigorúbban ellenőriznek, ezzel is növelve a bevételeket – ezt az ígéretet tette a befektetőknek a Wizz Air a múlt héten megjelent prezentációjában – írta meg az okosutas.hu. Hozzáteszik, hogy az elmúlt években azt tapasztalták, hogy általában a szemre is túlméretes csomagokat lemérték és fizettettek azok gazdáival.

Az elmúlt hónapokban érezhetően nőtt már a szigor, de nem mentek el addig, mint 2016-17 táján, amikor 1 milliméter túllógásért is büntettek.

A lényeg, hogy számítani kell a szigorúbb ellenőrzésre, be kell tartani a mérethatárt és akkor biztos nem lehet gond. Vagy, ha nem tartjuk be, akkor legyünk tisztában azzal, hogy kockáztattunk, és, ha kiszúrják, akkor fizetni kell.