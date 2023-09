A drágulás hátterében a világpiaci kőolaj-jegyzések emelkedése áll, a töltőállomásokon pedig már korábban megjelent a tranzitdíj-növekedés. Ugyanakkor Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az az Infostart szerint úgy nyilatkozott: el lehetne kerülni a januári árrobbanást.

A főtitkár szerint az magasan jegyzett árak mellett a forint árfolyama is negatív hatással van a benzinárakra, mivel az euróval és a dollárral szemben is gyengült. Az európai piacon mértékadó Brent egyéves csúcson van, hordónként 95 dollárba kerül.

Grád Ottó úgy véli, a tranzitdíjak emelkedése kisebb részben felelős a mostani helyzetért. Erről korábban Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt, mondván, hogy azért magasak a hazai üzemanyagárak, mert Ukrajna jelentősen megemelte az olajvezeték használati díját.

Azonban a szakember szerint ezek nem az utóbbi napok eseményeiért felelős emelések, noha a korábbi árváltozásokra is hatással voltak.

Azt is leszögezte, hogy egyes sajtóhírekkel ellentétben nem valós, hogy gázolajhiány lép fel Európában.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az alternatív beszállítások költségei magasabbak, ez az oka annak is, hogy a gázolaj emelkedése jelentősebb mértékű. Ehhez véleménye szerint az is hozzájárul, hogy a gázolaj az ősz és a tél szezonális terméke, ilyenkor jóval magasabb a fogyasztás, mivel a tüzelőolajat és a hajók speciális üzemanyagát is ilyenkor gyártják, a kereslet lényegesebb nagyobb erre a termékcsoportra.

A helyzetet tovább ronthatja, hogy januártól az Európai Unió előírásának megfelelően érkezik a kötelező jövedékiadó-emelés, ami nettó 32, bruttó 41 forintos további növekedést fog jelenteni.

Grád Ottó szerint január elsejétől lép hatályba az emelkedés, a kötelező minimális adómérték számításának időpontja pedig jövő október eleje lesz, az akkori árfolyamokon nézik majd meg euróban azon tagállamok jövedéki adóját, amelyek nemzeti valutával rendelkeznek.

Hozzátette ugyanakkor, hogy mindenképpen emelni kell a jövedéki adó mértékét, mivel tavaly Magyarország volt az egyetlen olyan tagállam, ami alulmaradt az euróban kalkulált jövedéki adó kötelező mértékének. A mérték azonban kérdés, de a mai árfolyamokat nézve Grád Ottó szerint van a kormánynak mozgástere. Emiatt lehet, hogy szemben a régiós országok minimáladó szintje fölé célzott adómértékkel alacsonyabb jövedékiadó-mértékkel is teljesíteni tudjuk itthon az Uniós előírásokat.