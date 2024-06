Az Európai Parlamentben a június eleji választások után a független képviselők aránya nagyjából 6 százalék. Ez a szám várhatóan csökkenni fog, ahogy az olyan nagy nemzeti pártok, mint a Fidesz (most már a KDNP is a Néppártból való kilépése után) vagy a német AfD is végül várhatóan pártcsaládokhoz kötődnek majd.

Sorsdöntő napok jönnek

Július első felében az EP képviselőcsoportok tárgyalnak a következő fontos pozíciókról (EP elnök és alelnökök, parlamenti szakbizottsági elnökök és alelnökök).

Július 16-19. között alkotmányozó EP plenáris ülés lesz Strasbourgban, ahol az EP megválasztja az elnökét, az alelnököket és a kvesztorokat (igazgatási és pénzügyi feladatokat látnak el), valamint az európai parlamenti képviselők bejelentik bizottsági tagságukat és a bizottságok megválasztják elnökeiket.

Július 23-25. között pedig a parlamenti szakbizottságok megválasztják az elnökeiket/alelnökeiket.

Nincs végleges megállapodás - kihagyhatják a jobboldalt az alkukból Az uniós állam- és kormányfők az európai parlamenti választások utáni első informális csúcstalálkozón nem egyeztek meg a négy legfontosabb EU-s vezetői pozíció elosztásáról. Ami talán meglepőbb, hogy a választói preferenciák átalakulását úgy tűnik, nem fogják figyelembe venni és Giorgia Melonit is kihagyják a döntésből. A legfontosabb kérdőjelek helyére a jövő héten kerülhet pont.

A pártcsaládhoz való tartozás számos előnnyel jár ezen folyamatok során is a politikusok számára, akik vagy egy bizonyos portfóliót, vagy egy pozíciót ambicionálnak – hangsúlyozta érdeklődésünkre Ladányi Ármin, az EuroAtlantic brüsszeli irodájának vezetője, aki úgy látja, hogy a szakbizottságok összetétele leképezi a parlamenti erőviszonyokat.

Erőt tud felmutatni a frakció

A szakbizottsági helyek eloszlásáról a képviselők egyéni igényeinek figyelembevételével a frakciók döntenek. Emiatt is a pártcsaládhoz való tartozás egyfelől erőt tud felmutatni egy jogalkotási kérdés során, másfelől információhoz tudja juttatni a képviselőket a szakmai egyeztetések során.

Minden képviselőhöz tartozik egy pénzügyi keret, amely lehetővé teszi munkájuk ellátását az Európai Parlamentben, függetlenül attól, hogy párthoz tartozik-e vagy független. Azonban, ha egy képviselő tagja egy EP frakciónak, akkor a rá jutó költségvetés mellett a frakció költségvetéséből származó források jelentősen megnövelik a politikus mozgásterét.

– fogalmazott Ladányi Ármin, kiegészítve azzal, hogy ezek a frakciós források támogatják a frakció adminisztratív, működési és politikai tevékenységeit, ami további erőforrásokat biztosít a képviselő munkájához. A többletforrás lehetővé teszi többek között események és kiállítások megszervezését, amelyek a képviselő értékrendjét tükrözik.

Ezzel szemben a függetlenek nem tartoznak egyetlen pártcsaládhoz sem, így nem kötelező a frakcióval szavazniuk, a szabadságnak azonban ára van: kevesebb forrásból gazdálkodhatnak.