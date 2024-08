Tulajdonrészt vásárolt az angol labdarúgó élvonalba frissen feljutott Ipswich Townban a többszörös Grammy-díjas angol énekes, dalszövegíró, Ed Sheeran.

A klub a honlapján úgy fogalmazott, a művész megvalósította minden futballszurkoló álmát, amikor 1,4 százalékos kisebbségi részesedést szerzett az egyesületben, amelyért gyermekkora óta rajong.

A 33 éves Sheeran – aki gyakran a helyszínen tekinti meg a csapat mérkőzéseit – nem kerül be az igazgatótanácsba, de exkluzív boxa lesz majd a Portman Road Stadionban

– közölte a klub.

???? Ipswich Town is proud to announce that Ed Sheeran has acquired a minority stake in the Football Club.



Ed, a lifelong fan who has been the front of shirt sponsor for the Men’s and Women’s teams since 2021, has acquired his shares through Gamechanger 20 Ltd.