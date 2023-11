A 30 másodpercnyi fehér zajt tartalmazó hangfelvétel eddig ugyanannyit ért, mint egy előadó eredeti zeneszáma, ami a Spotify szerint a zajfeltöltők számára jóval nagyobb bevételi lehetőséget teremtett, és frusztrációt keltett az egész zeneiparban – írta meg a CNN.

Eddig a funkcionális hangok alkotói a Spotify streaming rendszerével játszhattak, hogy minimális erőfeszítéssel maximalizálják a bevételt. Mivel a jogdíjakat részben a lejátszásának száma alapján fizetik ki – és a fehér zajhoz hasonló hangokat gyakran órákig hallgatják –, a Spotify szerint az alkotóknak 30 másodpercre kell rövidíteniük a hangokat.

A funkcionális számok mostantól a zenei társaik egyötödét érik majd.

A funkcionális műfaj magában foglalja a természet hangjait, a fehér zajt, a hangeffektusokat és a csendfelvételeket.

Nem lehet, hogy egy Ed Sheeran dala pontosan annyit ér, mint a tetőre hulló eső

– mondta Robert Kync, a Warner Music Group vezérigazgatója egy májusi felhívásban, amit más zenei vezetők is elismertek.

A fehér zaj nagyon különbözik a Bohemian Rhapsody-tól, de jelenleg ebben a modellben ugyanannyit fizetnek érte

– mondta Marina Guz, az Endel, az AI-vezérelt funkcionális zenei vállalat, a Universal Music Group partnereként működő kereskedelmi cég igazgatója. Guz elmagyarázta, hogy a kiadók és az előadók egyre nagyobb nyomást gyakoroltak arra, hogy megváltoztassák azt a módot, ahogy a Spotify különbséget tesz a funkcionális zaj és a zene között.

Hozzátette, egész évben tárgyaltak arról, mekkora a minőségi különbség a között, aki csak fehér zajt ad ki, és a között az előadó között, aki egy évet tölt a stúdióban egy album elkészítésében.

A Spotify a fehérzaj-podcastokat górcső alá vette, a Bloomberg 2023-as jelentése szerint a csak környezeti hangokat tartalmazó podcastok napi hárommillió hallgatási órát tettek ki, és a Spotify saját algoritmusa még meg is növelte azokat, 2022-ben az ilyen podcastok készítői havonta akár 18 000 dollárt is összegyűjthetnek hirdetésekből.

A Spotify változásai a jövő év elején lépnek életbe.