Megérkezett Kínából az első vasúti szállítmány a szeged-kiskundorozsmai PSP Terminalra. A következő három évben legalább négymillió tonna ömlesztett árut kell vasúton Szegedre szállítani, ahol a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártója építi fel első európai üzemét. Az intermodális terminálról közvetlenül az építkezés területére szállítják az anyagokat. A BYD elvárásainak megfelelően folyamatosan fejlesztik az idén tavasszal elindult intermodális terminált, de elengedhetetlen lesz a magyarországi vasúthálózat fejlesztése is, különben a hazai autó- és akkumulátorgyártás bővülő forgalma a már most is túlzsúfolt közutakra zúdul – derül ki a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) lapunkhoz eljutatott közleményéből.

Megtudhattuk, hogy az épülő BYD-gyár acél csarnokelemeivel érkezett meg az első vasúti szállítmány a szegedi PSP Terminalra. A kötegelt egységrakományokat és konténereket – elkerülve a lakott területeket – közvetlenül a gyár területére szállítják a beruházást végző kínai építőipari vállalkozónak.

Az építési anyagokat Kínából hajón szállítják európai kikötőkbe, majd onnan vasúton érkezik Szegedre. Az első vonat a cégcsoport vasútvállalatával, a PSP Cargo Group Romaniával futott be a terminálra. A BYD kérésének és a dekarbonizációs elvárásoknak megfelelően ez környezetbarátabb megoldás, mint az eredetileg tervezett útvonal, miszerint a vonatok Budapestre érkeznek és onnan közúton szállítják tovább a szegedi építkezésre.

Az első szállítmányt hamarosan újabb négy hajónyi acélszerkezet és két-háromezer konténer építési anyag követi augusztustól év végéig. A következő három évben legalább négymillió tonna ömlesztett árut juttatnak el közvetlenül az autógyár területére, várhatóan az intermodális terminálon keresztül.

A terminálról az építkezésre a kamionos kiszállításokat továbbra is a lakosság zavarása nélkül, az önkormányzattal és a Magyar Közúttal egyeztetve végzik. A több lépcsőben épülő gyár az eddig engedélyezett csarnokok mellé újabb egységek, többek között egy tíz hektáros óriásépítmény létesítésére is engedélyt kapott.

A gyár működésének kezdetén napi kétszáz konténert tervez fogadni, ami a későbbieknek háromszáz konténerre is emelkedhet. Az első évben százötvenezer, majd a további években évi háromszázezer kész autó szállítását is vasúton tervezik.

A PSP Terminál komplett szolgáltatást nyújt a vasúti szállítástól a termináli szolgáltatáson át a közúti kiszállításig. Az építkezés és a gyár későbbi, folyamatos működésének biztosítása érdekében folyamatosan fejlesztik a terminált.