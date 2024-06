A hónapokig tartó vizsgálatot követően, a magyar kormány ellenvetéseit figyelmen kívül hagyva újabb vámok kivetését jelentette be a Kínából származó elektromos autókra az EU.

A legtöbb vállalatnak az unió által már kivetett 10%-os vámon felül 17,4% és 38,1% közötti magas extra vámokkal kell szembenéznie – írja a CNN.

A kínai EV-gyártókra gyakorolt hatás a vámok mértékétől és az egyes vállalatok költségszerkezetétől függően változik.

A legsúlyosabban érintettek kénytelenek lehetnek árat emelni vagy gyárakat létesíteni Európában.

Az állami tulajdonú SAIC autógyártó – ami tavaly Kína második legnagyobb EV eladója volt – 38,1 százalékos plusz tarifával néz szembe és európai gyárépítés nélkül aligha maradhat fenn az uniós piacon.

A Volvo-t is tulajdonló Geely 20%-os kiegészítő vámmal néz szembe, azonban a szakértők szerint még mindig nyereségesen exportálhat az EU-ba, de a haszonkulcsa jelentősen szűkülni fog.

A BYD kiemelt szerepe

A BYD a legalacsonyabb, 17,4%-os kiegészítő illetékkel szembesülve relatív "győztesként" kerülhet ki az új szabályozásból. Az ilyen szintű vámok akár azt is lehetővé tehetik a szegeden gyárat építő kínai vállalat számára, hogy tovább csökkentse a már amúgy is versenyképes árait.

Gregor Sebastian, a Rhodium Group vezető elemzője szerint a piacvezető BYD számára, amely a Teslával versenyez a világ első számú akkumulátoros elektromos járműgyártója címért, még a kiegészítő vámok ellenére is maradt tér az európai növekedésre.

A Rhodium elemzése szerint áprilisban a BYD európai profitja 45%-kal magasabb, mint a kínai nyereségük.

A legnagyobb exportpiac

Európa 2021 óta Kína legnagyobb EV-exportpiaca, ennek segítségével vált Peking a világ első számú autóexportőrévé. Az olyan lehetséges alternatív piacok, mint Brazília, Törökország és az USA szintén vámokat emelt a kínai dömping árukkal szemben.

A világ második legnagyobb gazdasága részben az ingatlanszektor válsága okozta lassulást próbálja ellensúlyozni az EV-ipar felpörgetésével. Kína részben az elektromos autók fejlesztésével szeretné megelőzni Amerikát a globális technológiai versenyben.

A Tesla trükkös helyzete

Az intézkedések a Teslát is érintik, mivel a cég Kínát használja bázisként a globális exporthoz.

Az Európai Bizottság szerdán közölte, hogy az EV-óriás az autógyártó kérésére a jövőben egyedileg kiszámított vámtételt kaphat.

Az amerikai gyártó közölte, hogy várhatóan július 1-jétől emelni kell Model 3 modelljének árait az új vámok miatt.

Transport and Environment európai kutatóintézet március végi tanulmánya szerint a Kínában gyártott és az EU-ban tavaly eladott elektromos autók fele nyugati autómárka volt: 28 százalékuk Tesla, 20 százalékuk pedig Dacia Spring.

Kínai bosszú

A pekingi kereskedelmi minisztérium szóvivője egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy az EU legutóbbi intézkedései sértik a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályait. Kína fenntartja magának a jogot, hogy a WTO-n keresztül folyamodjon jogorvoslatért – írja az MTI.

A pekingi szóvívő felszólította az EU-t hibás gyakorlatának haladéktalan korrigálására.

Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója szerdai nyilatkozatában kijelentette, hogy az unió által kivetett további vámok az együttműködést ellehetetlenítő megtorlás körforgását indíthatja el. Így végső soron az európai autóipari vállalatok fejlődését is akadályozhatják.

Az új vám szabályozások július 4-én lépnek érvénybe.