A hónap utolsó napján a benzin ára 3 forinttal csökken, a gázolaj ára változatlan marad.

A holtankoljak.hu adatai szerint a mai napon az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

Benzin: 597 Ft/liter

Gázolaj: 600 Ft/liter

Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó a mai napon jelentette be, hogy 2025-ben leáll a Barátság olajvezeték, amelyen keresztül orosz olajat szállítottak Magyarországra, Csehországba és Szlovákiába. A Mol azt közölte, hogy ebben a témában semmilyen jelzést nem kapott a társaság, az ukrán féllel továbbra is meglévő jó üzleti kapcsolatuk van, és a szállítások is folyamatosak.