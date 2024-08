Egy idézett interjúban Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója pénteken arról beszélt, hogy 2025-ben leáll a Barátság kőolajvezeték.

Nem sokkal a hír megjelenése után a Mol közleményben tudatta, ebben a témában semmilyen jelzést nem kapott. Hozzátette, az ukrán féllel továbbra is meglévő is jó üzleti kapcsolatuk van, és a szállítások is folyamatosak.

Az interjúban az ukrán elnök tanácsadója úgy fogalmazott, hogy a vezetékek leállításával és az orosz energiahordozók kizárásával Moszkva elveszíti a legjobb piacát. Vaclav Bartuska, a cseh külügyminisztérium energiabiztonsági különmegbízottja szerint nem először figyelmeztetett Ukrajna egy esetleges leállásra, így meg kell várni, hogy mi történik. Leszögezte ugyanakkor, hogy ha valóban leállna a kőolajvezeték a jövő évtől, az nem jelentene problémát a Cseh Köztársaság számára.