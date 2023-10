A fejlettebb országokban az állam végzi el az állatmentéssel kapcsolatos feladatokat, azonban itthon a legtöbbször ezeket az állami feladatokat civil szervezetek látják el. Egy nonprofit szervezet pedig, ami kizárólag adományokból tartja el magát, nem mehet el a marketingkommunikáció mellett – mondta Schneider Kinga, a NOÉ Állatotthon Alapítvány szóvivője a Dogz konferencián, amit Az Én Kutyám szervezett.

A civil szervezet célja, hogy amíg náluk élnek az állatok, addig jó és boldog életet élhessenek, majd szerető gazdikhoz kerüljenek. Évente átlagosan 500 kutyát adnak örökbe, idén azonban egész biztos, hogy nem érik el ezt a számot, mert megváltozott az örökbefogadási dinamika. Ennek sok oka lehet, de egész biztos, hogy szerepet játszik az, hogy az elinflálódó bérek miatt az embereknek kevesebb pénze van, egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy kutyát tartsanak.

„Akiket korábban 8-10 hetes korukban örökbe fogadtak, sokszor még az ivartalanításkor is a menhelyen vannak” – hívta fel a figyelmet. Természetesen ők biztosítanak mindent, amit csak tudnak, de a kutyák szocializációja szempontjából fontos, hogy minél előbb a családokhoz, gazdákhoz kerüljenek.

Teljesen átalakult struktúra

A NOÉ sok más civil szervezethez hasonlóan kizárólag adományokból tartja fenn magát. A legnagyobb bevételi részt az szja 1 százalékok teszik ki, emiatt az év októbertől októberig tart náluk. Magánadományozóik is vannak, körükben a tárgyi adományok a leggyakoribbak, de pénzt is egyre többen adnak. Utóbbinál elmozdulás figyelhető meg, mert az átutalások helyett egyre többen választják a telefonon, sms-en keresztüli adományozást, amely alacsonyabb egyszeri összegeket eredményezett az elmúlt időszakban. Egyébként összességében is csökkent a magántámogatások összege az elmúlt időszakban, nem véletlenül, hiszen kevesebb pénzből kevesebb támogatást tudnak adni a magánszemélyek.

A céges adományok között a saját termékek a leggyakoribbak, de pénzbeli, személybeli segítséget is kapnak. Utóbbira jó példa, hogy több vállalat is a hagyományos csapatépítők helyett ellátogat az állatotthonba, ahol közösen segítenek a civileknek. Ezek most éledezni kezdenek, az azonban továbbra is probléma, hogy egyre kevesebb az állandó stratégiai partnerség.

„Ahhoz képest, hogy mennyi jól menő állatokkal foglalkozó vállalat van, az adományok nem olyan magasak” – hangsúlyozta Schneider Kinga. Ezek mellett csak pályázatokra támaszkodhatnak, hiszen állami finanszírozás nincs az állatvédelem területén – mutatott rá.

Milyen út vezet a támogatókhoz?

„Kommunikálunk, kommunikálunk, kommunikálunk... nem tehetünk mást” – véli a NOÉ Állatotthon Alapítvány szóvivője. A fő kommunikációs csatorna a közösségi média, azok közül is elsősorban a Facebook és részben az Instagram és a TikTok.

A civil szervezetek többségének még mindig a Facebook a fő kommunikációs csatornája, a NOÉ-nak is ott van a legtöbb követője, egészen pontosan 142 ezer. A követők összetétele egyébként érdekes trendeket mutat:

több mint 80 százalékuk nő,

túlnyomó többségük pedig 25-55 év közötti.

A kulcs a tartalomgyártás és a fizetett hirdetések. Jól látszik tehát, hogy fizetés és költés nélkül nehéz elérni az embereket. A szervezet erre egy év alatt nagyjából 300 ezer forintot költött, ezzel szemben a közösségi oldalakon egyik legnépszerűbb civil közösség ennek közel százszorosát.

Schneider Kinga kiemelte: „Nem elég jónak lenni, látni is kell, hogy jó vagy”. Kommunikálni szükséges, a zajon át kell jutni – ehhez pedig a pénz mellett energiát is kell fordítani a közösségi oldalak kezelésére.

Tudatos tartalomgyártás

A NOÉ jelenlegi stratégiája szerint az állatmentés szép oldalát akarják bemutatni a közösségi médiában, de folyamatosan tanulnak és gyakorolnak. „Semmiképp nem akarjuk elvinni szélsőséges irányba” – hangsúlyozta a szóvivő.

A 13 éve történt vörösiszap-katasztrófa idején jelentek meg a közösségi médiában, az akkor indított 200 forintos kampányukkal annyi pénzt tudtak összegyűjteni, amelyből egy évig tudták finanszírozni a szervezet Ajkán végzett munkáját. Egy katasztrófa idején teljesen más kommunikációra van szükség, de jó lenne hasonló eredményeket elérni általánosságban is.