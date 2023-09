Most már szinte lehetetlen elképzelni a közösségi oldalakat influenszerek nélkül. Ha végigpörgetjük a hírfolyamunkat, még akkor is találkozunk néhány ilyen tartalommal, ha egyébként nem követjük őket. Ezek az emberek pedig a széles követőtáboruk miatt nagy befolyással rendelkeznek, ami miatt egyre több vállalat bízza meg őket különböző termékek reklámozásával.

Egy korábbi felmérésből kiderült, hogy az online térben aktív cégek 86 százaléka használ véleményvezéreket termékeik promotálására, ami bizonyítottan nagyobb aktivitást generál a posztokon, mint a márka saját profilján.

Bejegyzéseiket sokan tartják felesleges, vagy „esztelen” tartalomnak, pont amiatt, mert a legtöbbször semmi más célja nincs, csak a termék eladása.

Sheehan Quirke, a „Twitter kultúrfelelőse” szerint lehet, hogy a közösségi oldalak mentik meg a nyugati civilizációt – hangzott el a 2023-as BrainBar rendezvényen. A beszélgetésben arról is kérdezték, hogyan lehet visszavenni a közösségi médiát az influenszerektől.

Öt hónappal ezelőtt indította el a The Cultural Tutor (magyarul: a kultúra-oktató) nevű Twitter-oldalt, amelyen elsősorban vizuális módszerekkel próbálja tanítani követőit építészeti és művészettörténeti témában. Tartalmait pont emiatt nevezi „gyönyörű oktatásnak”.

Ezzel pedig meg is adta a választ a kérdésre, ugyanis még az influenszerek korában is menő tud lenni az ókori görögökről és a klasszikus építészetről szóló posztolás. Azért küzd, hogy az internet a külsőségek helyett végre az értelmes tartalmakról szóljon.

Rájössz, hogy milyen szerencsés is vagy – ezt a filozófiát is próbálja megértetni a történelemtanulás, amit nem csak az iskolapadban lehet megtenni. Ugyanakkor az oldal tartalma nem helyettesíti az iskolát, és nem is az a célja, hangsúlyozta.

Érdekes dolognak tartom az emberi kultúrát, azért osztom meg másokkal is

– mondta.

Két célja volt, amikor elindította a Twitter-oldalt:

egyrészt pénzt akart keresni,

és többet akart tanulni a kultúráról, a művészetről, valamint át akarta adni ezt a tudást a nagyközönségnek is.

Az oldal már az induláskor is gyorsan szerzett új követőket, 6 hét alatt már 20 ezren figyelték a tartalmakat. Jelenleg, kevesebb mint fél év elteltével már 1,5 millió követővel rendelkezik.

Értelem a külsőségek helyett

„Egy kicsit értelmesebb, mint amit általában látunk a neten” – véli Sheenan, aki szerint az is célja már az oldalnak, hogy máshogy is képes legyél látni a világot, de azt is mindig szem előtt tartja, hogy élvezhető tartalmakat tegyen közzé.

Kép: economx, Horváth Balázs

Ehhez azonban nem elég a közösségi oldalak megreformálása, az egész internet tudatosabb, hasznosabb és átgondoltabb használatára lenne szükség. Felmerül természetesen a kérdés, hogy a közösségi oldalak megmenthetők-e még, vagy örökre a külsőségekről fognak szólni ezek a platformok. Talán van még esély, legalábbis a Cultural Tutor profil példáját alapul véve egész biztos.

Minimalista fordulat

Korábban a vállalatok arculata színes, izgalmas volt, ma már azonban a legtöbben a minimalisztikus megoldásokat választják – mondta Sheehan Quirke, amelynek szemléltetésére ezt a képet használta oldalán:

Kép: Twitter/The Cultural Tutor

Úgy véli, mindent gyorsan és egyszerűen akarunk, pont emiatt az egyébként önmagában is izgalmas képek mellé rövid leíró szövegeket ír, ha pedig valakit részletesebben is érdekel a téma, utána tud olvasni.

A jövőről elmondta: „az álmom az volt, hogy könyvet írjak, nem sikerült kiadni semmit, azóta azonban rengeteg követőm lett, most már könyörögnek, hogy írjak egyet”.