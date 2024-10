Az Európai Unió áfarendszerét korszerűsítő és az áfacsalások visszaszorítását tervező ViDA csomagot csaknem két éve indítványozták, amelyet az Európai Bizottság tavaly novemberben terjesztette fel az Európai Parlamentnek. A strasbourgi székhelyű testület 2024. július 24-én publikálta a jogalkotási állásfoglalását, amelyben néhány módosítással jóváhagyta a brüsszeli intézmény javaslatait. Amennyiben a Bizottság is egyetért a módosításokkal, és továbbiakat nem kezdeményez, az Európai Tanácsnak és a nemzeti parlamenteknek továbbítja álláspontját.

ViDA: ide vezet a pingpong Strasbourg és Brüsszel között

Szadai András adótanácsadó, a WTS Klient adópartnere az Economxnak nyilatkozva kiemelte: a Parlament javaslatai a ViDA csomag kisebb kiegészítéseit és pontosításokat tartalmaznak, ezek elsősorban az adatbiztonságra és a személyes adatok kezelésére vonatkoznak. A módosítási javaslatok szerint az új rendszerekkel gyűjtött adatokat például csak az Európai Unión belül lehet tárolni, és az adatszolgáltatási követelmények nem vonatkoznak védelmi és nemzetbiztonsági szerződésekre. A szakember rámutatott:

A magánszemélyek vásárlásaival kapcsolatos adatok kezelését és hozzáférését is korlátoznák a magánélet védelme érdekében.

Mindenekelőtt rögzítsük, hogy a ViDA csomag három fő célkitűzése a következő, amelyek kapcsán ráadásul további újdonságok bevezetése várható:

digitális adatszolgáltatás bevezetése, a határon átnyúló ügyletek esetében kötelező e-számlázás bevezetése;

áfaszabályok aktualizálása a platformgazdaság által támasztott kihívások kezelésére;

egyszeri áfaregisztráció bevezetése.

Digitális adatszolgáltatás

Az adótanácsadó lapunknak hangsúlyozta: az összesítő nyilatkozatot felváltja a digitális adatszolgáltatás. Az adóalany által végrehajtott minden egyes ügylet vonatkozásában ugyanis legkésőbb az adóalany könyvelésében szereplő feladási dátumtól, vagy azon időponttól számított három munkanapon belül kell továbbítani, amikor a számla kiállítása esedékes volt. Így az összesítő nyilatkozat szerepe megszűnik.

A ViDA csomag digitális adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit várhatóan 2028 elejétől kell alkalmazni, és a nemzeti jogba való implementálása 2027 végéig esedékes.

A tagállamok az irányelvvel összhangban az elektronikus számlák más formátumú kibocsátását is engedélyezhetik, azonban minden tagállamnak el kell fogadnia az egységes európai szabványt is. Előírhatják továbbá, hogy a belföldi ügyletek esetében is kötelező legyen az elektronikus számla kiállítása.

Egyszeri áfaregisztráció

Szadai András elmagyarázta, hogy az egyszeri áfaregisztráció célja az adminisztrációs terhek csökkentése és a tagállamok közötti regisztrációs kötelezettségek felszámolása. Ennek érdekében a ViDA csomag megszünteti a vevői készlettel kapcsolatos egyszerűsítést, amely eddig lehetővé tette, hogy egy másik tagállamban letelepedett eladó regisztráció nélkül tartson vevői készletet Magyarországon. Ennek az egyszerűsítésnek a megszüntetése azonban nem jelenti a lehetőség végleges elvesztését. Ugyanis két meglévő szabályozás kiterjesztésével és módosításával ugyanazt a konstrukciót továbbra is létre lehet hozni, elkerülve ezzel a regisztrációs kötelezettséget.

Egy eddig lehetőségként fennálló szabályozást tenne kötelezően alkalmazandóvá a ViDA csomag azon módosítása, amely szerint, ha egy adóalany, aki nem rendelkezik héa(hozzáadottérték-adó)-azonosítószámmal abban a tagállamban, ahol a fizetendő áfa keletkezik, olyan adóalanynak értékesít, aki rendelkezik héa-azonosítószámmal az adott tagállamban, akkor kötelező lesz a fordított adózást alkalmazni. Azaz egy fordított áfás belföldi beszerzés keretében a vevő fizetné meg az adót az eladó helyett, így ez a rendszer biztosítja, hogy az értékesítőnek ne kelljen az adott tagállamban nyilvántartásba vetetnie magát, ha ott nem rendelkezik adószámmal.

Természetesen ennek ellenére választhatja az adózó, hogy regisztrál az adott tagállamban. Mivel az ilyen típusú fordított áfás beszerzéseket eddig az összesítő nyilatkozatban kellett feltüntetni, így, későbbiekben majd a digitális adatszolgáltatás keretében szükséges a beszerzőnek adatot szolgáltatnia

– tette hozzá az adótanácsadó.

Egyablakos rendszer

A ViDA csomag az egyablakos rendszert kiterjeszti a saját termékek másik államba történő továbbítására is. Az ilyen módon továbbított áruk adómentes beszerzésnek minősülnek a cél tagállamban. Az adóalanynak a székhelye szerinti tagállamban szükséges regisztrálnia, és az ilyen tevékenységekkel kapcsolatos változásokat, például a tevékenység megkezdésekor és befejezésekor is bejelentési kötelezettség terheli. A korábban kiadott egyedi héa-azonosítót kell használnia, és az azonosítót kiadó tagállamban havonta elektronikus úton szükséges benyújtania a héa-bevallást.

Az egyablakos rendszer és a belföldi fordított áfa alkalmazásának kiterjesztésével a korábban vevői készletet alkalmazó adóalanyok továbbra is elkerülhetik a célországban történő regisztrációt. Az új rendszer előnyt jelenthet a hosszabb forgási idővel rendelkező termékek esetén is, mivel az értékesítésnek nincs 12 hónapos határideje.

A vevői készlet kivezetése az első lépések között várható, a tervezet alapján a tagállamok legkésőbb 2024. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a vevői készlet szabályok megszűnjenek.