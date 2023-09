Simicskó István, a KDNP parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a kormánypártok kihelyezett frakcióülésének szünetében csütörtökön Esztergomban azt mondta, reméli, hogy a mostaninál szélesebb körű családtámogatási formát lehet bevezetni 2024-től.

Kiemelte, nagyon fontosnak tartják, hogy erős legyen a családpolitika a Fidesz és a KDNP kormányában, mivel látják annak eredményeit. Szerinte ugyanis több gyermeket vállalnak a magyarok – számolt be róla az MTI.

A kormány még a nyáron jelentette be, hogy alaposan átalakul a csok és a babaváró hitel is: miközben az előbbi az év végétől már csak a falun és az agglomerációban élők számára lesz elérhető, addig a babaváró hitel 11 millió forintra emelkedik, azonban a pár női tagja legfeljebb csak 30 éves lehet, ami egy elemzés szerint akár az igénylők kétharmadát is kizárhatja a támogatásból, türelmi időtől függetlenül.