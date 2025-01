Ma reggelre, egész pontosan 2025. január 12. vasárnap éjfélig 2,6 Ügyfélkapu+ felhasználót, valamint 1,3 millió DÁP-letöltést regisztráltak, vagyis a két számot összeadva, már majdnem négy millió digitális állampolgárral számolhatunk – közölte Both András, a Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgatója. Némi átfedés van az állami digitális szolgáltatások felhasználóinak körében, közel 150 ezren rendelkeznek egyaránt DÁP és Ügyfélkapu + regisztrációval is.

Both András, az Idomsoft, a DÁP-ot fejlesztő cég hétfői sajtótájékoztatóján arról is beszélt: az utóbbi időben sokat emlegetett január 16-án lejáró Ügyfélkapu-határidő lényegében azt jelenti, hogy az Ügyfélkapu + vagy a DÁP regisztrációt utána is bármikor el lehet végezni. „Nem szűnik meg az Ügyfélkapu, hanem alapvetően az azonosítási mód változik. A hagyományos felhasználónév, jelszó belépési mód kiegészül a jóval nagyobb biztonságot adó kétfaktoros azonosítással” – fogalmazott.

Mi várható a Digitális Állampolgárság Programtól 2025-ben?

Még az év elején érkezik a minősített elektronikus aláírás, amelynek kiterjesztése jelenleg is zajlik: ez többek között arra lesz jó, hogy ne kelljen kinyomtatnunk és kézzel aláírnunk az egyes szerződéseket és egyéb hivatalos dokumentumokat, a digitális aláírásunk ugyanolyan hiteles lesz. A DÁP fejlesztőihez érkezett állampolgári visszajelzések alapján, szinte egyenesen közkívánatra jön mint legnépszerűbb kérés a szelfis azonosítás, ami azt jelenti, hogy hamarosan egy szelfi elkészítésével is regisztrálhatunk a DÁP appba a kormányablakos és a személyi igazolványhoz kapcsolódó PIN-kódos megoldás mellett. A szelfis azonosítást, amely egyes digitális bankok repertoárjából már ismerős lehet, a fejlesztők szintén 2025 elejére ígérik. Új digitális okmányok érkeznek a DÁP appba, ugyanúgy az év elején. Például a TAJ kártya, az adókártya, a lakcímkártya és a jogosítvány. Egyelőre annyit tud az applikáció, hogy rendőri igazoltatásnál a személyi igazolvány, az útlevél vagy a jogosítvány helyett az alkalmazásban lévő QR-kóddal is igazolhatjuk magunkat. A terveknek megfelelően a DÁP-os azonosítás a benne lévő hivatalos okmányokkal többek között a postán és a kormányablakokban is hamarosan működik majd. Azt pedig az év második felére teszik, amikor már a piaci szolgáltatóknál is. A DÁP-app 2025. július 1-jétől lehetővé (pontosabban a vonatkozó jogszabály alapján kötelezővé) teszi az online bejelentkezés lehetőségét a piaci szereplőkhöz is, többek között a bankokhoz, a távközlési szektor cégeihez, továbbá a közműszolgáltatókhoz. Sőt, függően attól, hogy a „piaci” szféra vállalatai közül ki mennyire volt agilis, a Fővárosi Vízművek ehhez már effektíve csatlakozott is, az MVM-nél pedig napokon belül élni fog a DÁP applikációval való bejelentkezés lehetősége. Ez végül úgy festene, hogy a DÁP egyfajta szuperappként működne, amelyen keresztül elérjük az összes közműszolgáltatónál lévő digitális fiókunkat, az online banki fiókunkat és a telefon-valamint internetszolgáltatói felületünket is, hogy ezek mindegyikén innen is tudjunk ügyeket intézni, számlákat fizetni, szerződéseket kötni, módosítani, stb. Persze ettől függetlenül még külön-külön ugyanúgy be tudunk lépni egyebek mellett online az MVM-hez vagy a vízművekhez. Megújulnak az egyes állami szolgáltatások felhasználói oldalai, ami azt jelenti, hogy egységesebb arculatot, felépítést és közérthetőbb nyelvezetet kapnak, például a NAV és a MÁV felületei, valamint az EgészségAblak mobilapp. Utóbbi esetében ez már zajlik is. A DÁP applikációban elsőként teljes egészében, online adminisztráció szempontjából végigvihető életesemény a gépjármű adás-vétel lesz, ami lépcsőzetes bevezetéssel idén július 1-jén indul, szeptember 1-jétől pedig minden DÁP-regisztráló számára elérhető lesz. A második félévtől az elektronikus igazolások is pár kattintással elérhetőek lesznek az appból: Both András a társadalombiztosítást és a jövedelem-igazolás hozta fel példának. Az appon keresztül most egy gombnyomással igényelhetünk digitális hatósági erkölcsi bizonyítványt, amellyel igazolhatjuk, hogy büntetlen előéletűek vagyunk és nem állunk a közügyektől eltiltás hatálya alatt. Az első félévben élesedik a DÁP értesítési rendszere, amikor az alkalmazás figyelmezteti a digitális állampolgárt, többek között a lejárt okmányokról és a beérkező egészségügyi dokumentumokról. Ahogy jönnek a további biztonsági intézkedések is, mint az e-mail értesítés vagy a telefonos bejelentkezés. Mi lesz akkor, ha telefont váltok vagy ellopják/elveszítem a telefonom? Újságírói kérdésre válaszolva a Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgatója elmondta: számolnak azzal az igencsak életszerű szituációval, amikor az egyik telefon „szürkeállományát” átköltöztetjük a másikra vagy a telefon eltűnik. A DÁP appban az első negyedévben tervezik élesíteni azt a funkciót, ami segít a két telefon közti szinkronizálásban. Első körben ezt önmagában a szelfis azonosítás is meg fogja könnyíteni.

Tények és tévhitek a DÁP-pal kapcsolatban

A Digitális Állampolgárségért felelős Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Digitális Magyarország Ügynökség és az IdomSoft Zrt. egyaránt azt tapasztalja, hogy az Ügyfélkapu + és a DÁP kapcsán is rengeteg dezinformáció terjed a közbeszédben és az interneten. A sajtótájékoztatón az Economx kérésére tisztázták a három leggyakoribbak, nézzük is ezeket!

Tévhit 1: Nem is állami szervereken tárolják és kezelik a magyar állampolgárok adatait, a feladatot kiszervezték megbízhatatlan magáncégeknek, magánvállalkozóknak – ezzel szemben a valóság, hogy a DÁP-ot és az Ügyfélkaput fejlesztő Idomsoft 100 százalékban magyar, állami tulajdonú cég és az állampolgári adatokat is állami szervereken tárolják.

Tévhit 2: A DÁP-app megfigyeli az állampolgárokat és még Pegasust is telepít a telefonokra – ezzel szemben a valóság, hogy a személyes adatokat csak a felhasználók hozzájárulásának és a jogszabályoknak megfelelően kezelik. Csak arra, amire ügyfélként engedélyt adunk, így az adatok nem kerülhetnek illetéktelen kézbe. Az azonosítás és aláírás szolgáltatások megfelelnek az eIDAS rendelet EU-szintű szigorú rendelkezéseinek és kiemelt biztonsági feltételeinek.

Tévhit 3: A DÁP telefonos alkalmazás csak és kizárólag csúcskategóriás, minimum félmillió forintos készülékeken működik – ezzel szemben a valóság, hogy a DÁP 30-40 ezer forintos telefonokon is működik.

A DÁP applikáció jelenleg az alábbi operációs rendszereket támogatja:

Android: 10-es vagy újabb verziójú;

iOS: 16-os vagy újabb verziójú;

az Android 10-et 2019-ben adta ki a Google, míg az iOS 16 2022 szeptemberében érkezett meg.

A személyes hivatali ügyintézés lehetősége továbbra is megmarad a kormányablakoknál, amely mellett az Ügyfélkapu+ is használható okostelefon nélkül, (ld. TOTP.APP, Verifyr), míg az okostelefonos használat esetén a hitelesítő alkalmazások (Google Authenticator, Microsoft Authenticator stb.) Android 6.0-n is működnek.

A DÁP használata pedig nem lesz kötelező a jelenlegi tervek szerint a későbbiekben sem, megmaradnak a fenti alternatívák, azonban számos hasznos funkciótól esik el az, aki nem regisztrál a programba. A részletekről ITT írtunk bővebben.