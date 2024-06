A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosítás ezen felül létrehozza a Batthyány-Strattmann László Alapítványt, amelynek célja, hogy a Magyarországon szakmailag

elfogadott, de

társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból a biztosított kérelmére támogatást nyújtson.

Az alap az olyan gyógyszerek beszerzésére biztosíthat fedezetet a kérelmezőknek méltányossági célzattal, amelyek még nem kerültek be a társadalombiztosítás által finanszírozott körbe (ide tartoznak a törzskönyvezett, de még semmilyen formában nem támogatott gyógyszerek, melyek kiszolgálása patikán keresztül történik, valamint a ritka betegségek kezelésére alkalmas – ún. orphan – gyógyszerek), és melyek a páciens gyógyulásához elengedhetetlenek, azonban ő saját költségére nem tudná beszerezni .

Az alapítvány – melynek alapításnál az állam képviseletében az egészségbiztosításért felelős miniszter jár el – a 2025. január 1-jétől indult méltányossági eljárások esetében fog döntést hozni (de az akkor folyamatban lévő méltányossági ügyekben még az egészségbiztosító fog eljárni).

Az intézkedés hatékonyságáról Rékassy Balázs egészségügyi közgazdász nyilatkozott az Economxnak.

Aggasztóan kevesen járnak rendszeres szűrésre

Csak tovább terheli az egészségügyet az intézkedés?

Szakmailag indokolt, hogy a méhnyak, emlő, illetve a vastagbél- és végbélszűrést kötelezővé tegyék, mivel az ezen vizsgálatoknak köszönhetően kiszűrt betegségek, például

az emlőrák, a méhnyakrák-daganat, illetve a bélrendszeri daganatok vezető halálokok Magyarországon, így ezek időben való felismerése mindenképp javítja a közégészséget.

A méhnyakrák szűrést azonban a nők jelentős része magánegészségügyben végezteti el, tehát fontos, hogy a magángyógyászatok is részt vegyenek a szűrések rendszerességének növelésében, őket is be kell csatornázni az eljárásba. Továbbá, természetesen azoknak is biztosítani kell a szűrővizsgálatot, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy magánellátást vegyenek igénybe. Azonban az állami egészségügyben zajló szűrővizsgálatok növelése a kötelezővé tétel által azért problémás, mert már így is akkora orvos- és szakemberhiánnyal (asszisztensek, szakegészségügyi dolgozók) küzd a rendszer, hogy

az intézkedés tovább növelné a kapacitáshiányt, plusz terhet róva a gyenge lábakon álló rendszerre.



A szükséges erőforrások hiányában pedig a várakozási idő még magasabbra nőne, így jól látszik, hogy a társadalom igényeinek lefedéséhez szükség van a magánegészégügy kooperációjára is, mutatott rá a szakember az Economxnak.

Bár az állam csak korlátozottan tudja a magánszektort szabályozni, a magánegészségügyi szolgáltatókat is be lehet kapcsolni a rendszerbe különböző ösztönzőkkel és jogi szabályozás által. Például, ha a magánszolgáltató rendelkezik mammográfiás készülékkel vagy a gasztroenterológiai vizsgálathoz szükséges endoszkópos toronnyal, akkor állami finanszírozás mellett az ő pácienseik is részesülhetnének a vizsgálatokból.

Az edukáció a kulcs