A HPV vírus okozta daganatos megbetegedéssel elsődlegesen védőoltásokon, szűréseken és utókezeléseken keresztül szeretnének leszámolni – írja a Euronews.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a méhnyakrák a negyedik leggyakoribb rákos megbetegedés a nők körében.

A terv nem új keletű, a svéd kormány 2021-ben indította nemzeti „felszámolási projektjét”, a társadalommal és a régiók vezetőivel együttműködve.

A rákot nagyon nehéz felszámolni. Ez lenne az egyik első, példaértékű lehetőség, amellyel ki lehetne iktatni ennek a megbetegedésnek az egyik formáját

– mondta Joakim Dillner, a Karolinska Intézet méhnyakrák-felszámolási központjának vezetője.

Svédország 2012-ben vezette be az ingyenes védőoltást a 10-12 éves lányok körében, 2020-ban pedig a fiúk számára is elérhetővé tették. Ma a lányok 90 százaléka, a fiúk 85 százaléka be van oltva az országban. A legújabb HPV-vakcina közismerten hatékony és biztonságos, és a méhnyakrákot 90 százalékban meg tudja előzni, hiszen 9 HPV-típust céloz meg.

Amennyiben a nők 70 százaléka a felzárkózó korcsoportba tartozik, és beadják a vakcinát, akkor mi lehetünk az első olyan ország, amely 2027-re ténylegesen felszámolja a méhnyakrákot

– mondta Ulrika Årehed Kågström, a Svéd Rákellenes Társaság főtitkára az Euronews Healthnek.

Az oltási program eredetileg 2024 végéig tartott volna, Svédország azonban nemrég bejelentette, hogy 2025 nyaráig meghosszabbítja ezt.

A svédországi nemzeti projekt két szakaszból áll. A projekt célja, hogy egy stratégiailag kiválasztott csoport beoltásával és szűrésével csökkentse a HPV-hordozók számát, és ezzel elvágja a vírus terjedési képességét.

A kutatók ezután 2025 második felétől kezdődően megkezdik a szűrést, hogy megtaláljanak minden olyan, már meglévő fertőzést, amely méhnyakrákot okozhat, amíg a teljes lakosságból HPV-mintát nem vesznek.