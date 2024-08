A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint

az augusztus 7-12 között az Óbudai-szigeten tartott Sziget Fesztivál miatt augusztus 15-én 20 óráig lezárták a Budai alsó rakpart északi szakaszát a Mozaik utca és a bevásárlóközpont parkolója között, az Óbudai-szigetet pedig már korábban lezárták;

a fesztivál miatt keddig naponta 13 órától hajnali 3 óráig időszakosan szintén lezárják a Mozaik utcát, valamint a Budai alsó rakpartot a Mozaik utca és a Margit-híd között.

A BKK a fesztiválra érkezőknek a közösségi közlekedést ajánlja, szerdától augusztus 13-ig a H5-ös HÉV sűrűbben és éjjel-nappal jár a Batthyány tér és Aquincum illetve Szentendre között. A 226-os autóbusz azonban rövidített útvonalon, a Nyugati pályaudvar és Aquincum között közlekedik, az Óbudai-szigetre nem tér be.

A Sziget CityPass by Budapest Card karszalaggal idén is díjmentesen vehető igénybe a közösségi közlekedés a fővárosban, hétfőtől augusztus 15-ig a BKK a Filatorigát HÉV-állomáson ideiglenes értékesítési pontot is működtet

- írja az MTI.

A fesztivál gyalogos útvonalai a korábbi évekhez képest megváltoztak,

az idei évtől a HÉV Szentlélek téri megállója közelében levő H-hídi bejáraton már gyalogosok és kerékpárosok sem mehetnek be a fesztiválterületre, a Sziget főbejárata csak a HÉV Filatorigáttól néhány perces sétára levő K-hídon közelíthető meg.

De nem ez az egyetlen újdonság az idei Szigeten:

Megújul a Szigetre való ki- és bejutás: az idei fesztiválon a H-híd felé, vagyis dél felé is el lehet majd hagyni a területet gyalogosan is.

A teljes ki- és belépést egy vadonatúj információs rendszerrel segítik, ami LED-kivetítőkön mutatja, melyik irányba hány perc a taxi, hogyan jár a tömegközlekedés, hol van a legközelebbi kijutási pont.

Megújult a programhelyszínek elrendezése.

Továbbfejlesztették a budget food rendszert, amiben elérhető áron egy jó minőségű főételt kell kínálnia minden ételárusítónak a rendezvény területén. 3200 forint a maximum, és idén minden egyes szolgáltatóval végigvették, mit tartalmaz ez a budget menü.

Az italok ára nem változik a tavalyi évhez képest, vagyis körülbelül ugyanazokon az árakon lehet majd megvásárolni. Van, ami valamivel olcsóbb lett, és olyan is, ami kicsit drágább.

Bevezették az éjszakai jegyet, amivel a 23 óra után belépők nagyon kedvezményes áron tudnak egészen hajnalig maradni a fesztivál területén.

Tavalyihoz képest idén többen vásároltak bérletet, ami a szervezők számára örvendetes, külön öröm, hogy a bérletesek között az idei évben sok a magyar, akik még a legkorábbi, super early bird időszakban vásárolták meg bérletüket

- mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője az InfoRádióban.