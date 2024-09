A magyar popzene a Covid után újjászületett, és brutálisan erős korszakát éli

A magyar fellépőik gázsija jócskán megugrott az elmúlt években, ennek pedig az infláció mellett az is okozója, hogy egy-egy magyar sztár fellépő akár 40-50 fős stábbal is érkezhet, akiket szintén ki kell fizetni. Mivel egyre jobb technikai körülmények között rendezik meg a mai fesztiválokat, ezeknek az anyagi vonzata is évről-évre növekedik.

„A magyar könnyűzenei ipar zseniális állapotban van. Nagyon régen volt ennyi felső kategóriás, minőségi topzenekar és előadóművész, akik simán képesek megtölteni akár a Budapest Parkot is, holott jó részükről a covidot megelőző időszakban még alig-alig hallhattunk” – mondta az Economx podcast adásában Budai Marcell, az EFOTT kommunikációs vezetője.

Ez is a magyarázata annak, hogy az EFOTT immár második éve kizárólag magyar fellépőkkel tölti meg a színpadait. A hazai sztárok népszerűségéhez nagyban hozzájárul a YouTube-forradalom is, ahol elképesztő megtekintési számokat képesek produkálni.

Hogyan változtak az arénakoncertek fellépői az elmúlt egy évben?

Mi az, ami jó eséllyel életben tarthat egy rendezvényt hosszú éveken át?

Mennyi időt és energiát vesz igénybe egy nagyobb fesztivál tető alá hozása?

Miben különbözik az EFOTT a többi kulturális rendezvénytől?

Mindezekre a kérdésekre választ kapunk a podcast adásban.