Már egy hete elkezdődött a hivatalos fűtési szezon, így a következő fél évben a háztartások többségében füstölni fognak a kémények. Az előttünk álló időszakban ez nemcsak a háztartások költségeit növelheti meg, hanem sajnos a szén-monoxid mérgezések számát is.

A fűtőeszközök hibás telepítése, nem megfelelő használata, a karbantartás hiányából eredő problémák lakástűzhöz, vagy szén-monoxid-mérgezéshez vezethetnek. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a fűtőeszközök telepítését és karbantartását szakemberre érdemes bízni, ezeket évente egyszer érdemes ellenőriztetni, és ha szükséges, kitisztíttatni.

A szén-monoxid (CO) mérgező gáz, súlyosabb esetben azonnali halált is okozhat, ezért is nevezi a köznyelv gyakran csendes gyilkosnak. A legnagyobb probléma vele az, hogy „láthatatlan”, hiszen színtelen, szagtalan, íztelen, a levegőnél egy kicsivel könnyebb gáz, amely tökéletlen égés során jön létre. Annyira mérgező gáz, hogy ha a lakásunk levegőjének 1,28 térfogatszázalékát eléri, három percen belül halált okoz.

A szén-monoxid-mérgezés nehezen észrevehető, hiszen a tünetek, vagyis a rosszullét, a szédülés, a fejfájás, a hányinger és a fáradtság könnyen összetéveszthetők egyéb betegségek tüneteivel.

Sokkoló számok

2022-ben 1234-szer hívták a tűzoltókat szén-monoxid miatt, ez 197-tel több, mint egy évvel korábban. A 19 százalékos esetszám-növekedés egyértelmű oka, hogy egyre több otthonban található szén-monoxid-érzékelő.

Az érzékelők terjedésének köszönhetően 2022-ben 21 százalékkal csökkent a mérgezések száma az előző évhez képest, 2022-ben összesen 205 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, 19 ember pedig életét vesztette a mérgező gáz miatt.

Idén október 17-ig 810 esetben riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt. 139-en szenvedtek mérgezést, 5 ember pedig életét vesztette

– mondta el lapunk kérdésére Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának szóvivője.

Kiemelte: az esetek 60 százaléka azonban a fűtési időszakban történik.

Riasztók a veszély ellen

Az egyik legjobb védekezőeszköz a csendes gyilkos ellen a szén-monoxid-érzékelő. 2017 július óta a katasztrófavédelem látja el ezek piaci felügyeletét, a CO-érzékelők teljes listáját itt érheti el:

„Minden érzékelőn van teszt funkció, havonta egyszer érdemes tesztelni. A legtöbb készüléken található külön tesztgomb, némelyik típuson a készülék egészét kell a teszteléshez megnyomni” – emlékeztetett Mukics Dániel, kiemelve, hogy soha ne teszteljük az érzékelőt autó kipufogójánál, vagy cigarettafüst belefújásával, mert tönkremennek tőle.

A szén-monoxid-érzékelők nem igényelnek külön karbantartást. Elegendő azokat havonta egyszer száraz ronggyal áttörölni. Az érzékelőknek van szavatossági idejük, annak elmúltával már nem nyújtanak biztonságot.

Hogyan keletkezhet szén-monoxid?

A CO veszélyes mennyiségű megjelenése a lakásban alapvetően három okra vezethető vissza:

nem megfelelő a nyílt lánggal égő berendezés műszaki kialakítása;

a nyílt lánggal égő berendezés levegő-utánpótlása nem biztosított;

elmaradt a berendezések karbantartása, tisztítása, vagy a kéményseprés.

Az új nyílászárók megjelenése miatt sokan letakarják a szellőzőrácsokat, ami nagyon veszélyes. A szellőzőnyílások eltakarása tilos és életveszélyes – figyelmeztet a katasztrófavédelem.

Mit tegyünk, ha valaki mérgezést kapott?

Fontos, hogy amikor segítünk egy bajbajutotton, még mindig kimutatható lehet a mérgező gáz, ezért azonnal hozzuk ki a bent tartózkodókat és ne lélegezzünk az érintett területen.

Ezután a lehető legrövidebb időn belül kérjünk szakszerű segítséget, értesítsük a katasztrófavédelmet és a mentőket a segélyhívó számokon. Ha van rá lehetőségünk, kapcsoljuk le a tüzelő-fűtő berendezést és a gázrendszer főcsapját, illetve kezdjük meg a szellőztetést.

Mennyibe kerül az érzékelő?

Két elektronikai cég szén-monoxid érzékelő kínálatát tekintettük meg, amely szerint ezek átlagára 21 340 forint. De a piacon találhatunk már 12-14 ezer forintért is jól működő eszközöket. Nem érdemes sajnálni ezekre a pénzt, hiszen megmentheti az életünket is.

Ezekre mindenképp figyeljen