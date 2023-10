A fűtési berendezés mellett nagy a különbség a szigetelt és a nem szigetelt lakások négyzetméterára között is – derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből. A szakértő szerint nagyon nagy a szigeteletlen lakások aránya országszerte, miközben a szigetelt és korszerű fűtési rendszerrel rendelkező ingatlanok többletértéke még tovább erősödhet az idei fűtési szezonban. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hozzátette, hogy még inkább megtérülő beruházás lehet az ingatlanunk energiahatékonyságának javítása, különösen a közel-keleti konfliktus tekintetében, mivel az világpiaci energiaárakra is hatással lehet.

Óriási árelőny

A felmérés szerint a budapesti eladó szigetelt házak esetében 880 ezer forint az átlag négyzetméterár, ami mintegy 26 százalékkal haladja meg a szigeteletlen lakásokra jellemző összeget. A szigetelt fővárosi lakások pedig átlagosan 17 százalékkal kerülnek többe, mintegy 1,01 millió forintba, szemben a 870 forintos, szigeteletlen lakásokra jellemző négyzetméterárral.

A vármegyeszékhelyeken is jelentős eltérések tapasztalhatók: Győrben a szigetelt házak átlagos négyzetméterára bő 60 százalékkal több, mint a szigetelés nélkülieké.

A győri szigetelt és szigeteletlen lakások között 21 százalékos a differencia, de várostól függően 6-60 százalékos lehet az átlagos eltérés. Győrött 810 ezer, míg Debrecenben, Pécsen, Miskolcon, Szegeden és Kecskeméten 478 és 876 ezer forint között mozog a szigetelt lakások átlagos négyzetméterára.

Korszerű fűtés

Balogh László azt is elmondta, hogy a fűtés típusa alapján is változnak az értékkülönbségek, mivel az energetikailag leghatékonyabb fűtési megoldások ingatlanok minősége is eleve magasabb. A hőszivattyús, mennyezeti vagy falfűtéses lakóingatlanoknál akár 20-50 százalékos ártöbblet is kialakulhat, azonban a korszerű fűtési megoldások csak akkor hatékonyak, ha az ingatlan megfelelő szigeteléssel rendelkezik.