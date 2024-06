A Variety, amerikai szórakoztatóipari szaklap jelentése szerint komoly verseny volt a Queen-zenék jogaiért, egy névtelenségben maradt ajánlattévő 900 millió fontot kínált, erre licitált rá a Sony Music zeneipari óriás.

A brit együttes munkássága így messze a legértékesebb életmű a szórakoztató zene történetében, megelőzve például Michael Jackson vagy Bruce Springsteen katalógusát, amely 600, illetve 500 millió dollárt kelt el.

Az átszámítva nagyjából 480 milliárd forintos megállapodás

a Queen valamennyi felvételére vonatkozik, beleértve a soralbumok mellett a koncertlemezek kiadói jogára is,

és kiterjed a rajongói merchandise termékek - trikók, sapkák, bögrék - forgalmazására.

Nem árazták be azonban a turnékat, amelyeket Brian May és Roger Taylor az 1991-ben elhunyt énekes, Freddie Mercury helyébe lépő Adam Lamberttel együtt szervez.

A Queen katalógusa olyan klasszikusokat tartalmaz, mint a We Are the Champions, a We Will Rock You, a Bohemian Rhapsody és Radio Ga Ga.

A zenekar töretlen népszerűségét és az életművében rejlő anyagi lehetőségeket a Freddie Mercury-ról készült 2018-as Bohemian Rhapsody életrajzi film sikere is megmutatta.