Július 24-ig kell izgulniuk a felsőoktatásba jelentkezőknek, akkor derül ki, hogy kiket vettek fel az egyetemre. Már nyilvános, hogy Budapesten a Pont Ott Parti helyszíne idén is a Budapest Parkban lesz – írja az Eduline.

Bár részleteket egyelőre még nem osztottak meg, az ELTE a honlapján azt írja; a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által szervezett eseményen idén is lesznek kerekasztal-beszélgetésekkel és más programok is. Kapunyitás 15 órakor lesz és egészen 23 óráig koncertek és kiállítók várják a felsőoktatásba felvételizőket, 23 órától pedig ugyanezen a helyszínen indul az after party.

A rendezvény ingyenes lesz, de regisztrációhoz kötött. A részletes programot, a Facebook-eseményt és a regisztrációs űrlapot későbbre ígérik.

A ponthatár hirdetésre számos vidéki városban is rendezvényekkel készülnek. A veszprémi Pont Ott Partin például a VALMAR, Szegeden a Carson Coma lép majd fel a ponthatárok kihirdetése után. De lesz Pont Ott Parti Egerben és Pécsett is. Az utóbbi városban a Széchenyi téren Telegdy Dániel, művésznevén; T.Danny fog koncertet adni.