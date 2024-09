Második alkalommal osztották ki Londonban a világ legjobb szállodája díjat, amelyet turisztikai szakemberek, újságírók, szállodatulajdonosok szavazati alapján ítéltek oda. A kulináris szakma már régóta összeállítja az éttermek és bárok toplistáját, e mellé sorakozott fel most a szállodaipar is, TOP50-es listán rangsorolva a legjobb hoteleket.

2024-ben a Capella Bangkok szálloda nyerte el a „világ legjobb szállodája" címet.

A 101 lakosztállyal és villával rendelkező luxusszállodában 600 dollár egy éjszaka, szobáiból gyönyörű kilátás nyílik a bangkoki Chao Phraya folyóra - számolt be a CNBC.

A thai szálloda a 2023-as lista 11. helyéről 10 helyet lépett előre.

A legjobb hotel egyébként öt étkezési lehetőséggel várja vendégeit, köztük egy Michelin-csillagos étteremmel. A kényeztetésről egy Auriga nevű „fürdőszentély”, valamint hét folyóparti villa gondoskodik, ez utóbbi saját merülőmedencével.

A második helyezett a 2023-as nyertes, az olaszországi Comói-tónál található Passalacqua lett, míg a harmadik legjobb a Rosewood Hong Kong.

Íme a TOP lista első 10 helyezettje:

Capella Bangkok, Bangkok, Thaiföld Passalacqua, Comói-tó, Olaszország Rosewood Hong Kong, Hong Kong Cheval Blanc, Párizs, Franciaország A felsőház, Hongkong Tombola Szingapúr, Szingapúr Aman Tokió, Tokió, Japán Soneva Fushi, Maldív-szigetek Atlantis The Royal, Dubai, Egyesült Arab Emírségek Nihi Sumba, Sumba-sziget, Indonézia.

A legjobb 50 hotelből egyébként Ázsiában található a legtöbb szálloda a listán 19 hellyel, ezt követi Európa 13 hellyel, Észak-Amerika kilenccel, Afrika és Óceánia négy-négy hellyel, Dél-Amerika pedig eggyel.

Az egyes kontinensek legjobb szállodái a következők: