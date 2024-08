A csúcs ideje alatt óránként akár 70 meteor is felbukkanhat az égen, de ezeknek csak töredékét tudják elcsípni az eget kémlelők.

Mint a Femina is megírta, Magyarország területéről a maximum időpontját és a hold mozgását is figyelembe véve augusztus 12-én éjjel 11 után, illetve másnap szürkület előtt lesz érdemes a leginkább figyelni az eget. Már a hétvégén, illetve a maximum után is láthatók lesznek meteorok az égen.

A csillaghullás jobban megfigyelhető, ha az ember minél messzebb vonul a városi fényszennyezéstől. Fontos a türelem is, hiszen az emberi szemnek körülbelül 20 percbe telik, hogy alkalmazkodjon a sötétséghez.

A Perseidák szülőégitestje a 109P/Swift-Tuttle nevű üstökös. Amikor az égitest törmeléksávja beér a Föld légkörébe, a szemcsék megsemmisülése hozza létre a látványos fényjelenségeket.