Az Országos Rendőr-főkapitányság közlése szerint a karrier.police.hu kiválthatja a papír alapú jelentkezési lapokat, és akár mobiltelefonról is egyszerűbbé tehetik a folyamatot. Ugyanakkor aki ragaszkodik a papíralapú megoldáshoz, annak továbbra is lehetősége lesz erre, az ehhez szükséges dokumentumok továbbra is elérhetőek lesznek az új rendőrségi oldalon.

Az oldalon külön menüpontban tüntetik fel a toborzások alkalmával rendszeresen felmerülő kérdéseket, és részletekbe menően tájékozódhatnak az érdeklődők az alkalmasság feltételeiről, valamint a választható képzésekről és a jelentkezés pontos folyamatáról.

Az MTI-n megjelent közlemény szerint főként egészségügyi, munkavédelmi, pénzügyi, informatikai és jogi területekre várják a jelentkezőket, de iskolaőröket és fegyveres biztonsági őröket is keresnek.