Az elmúlt években több száz olyan céget és magánszemélyt azonosított a rendőrség, amelyek rendszeresen megváltoztatják a nevükön lévő autók bejegyzett üzembentartóit, így használóik megússzák a közlekedési közigazgatási bírságokat.

A jelenségről először a Traffix nevű közlekedési blog számolt be belső rendőrségi információra hivatkozva. Eszerint a módszer lényege, hogy a gyorshajtási ügyek többségében nem állítják meg a helyszínen a szabálysértő autósokat, az ilyen ügyekben az objektív felelősség elve alapján közigazgatási eljárás indul, így a bírságot elvileg az autó tulajdonosának kell befizetnie, amennyiben nem nevezi meg a szabálysértés elkövetőjét, illetve nem jelzi, hogy az autót ellopták vagy eladta, mielőtt szabálysértést követtek el vele.

A szabálysértésekről készült határozatokat nyolc napon belül küldi ki a rendőrség az autó gazdájának, aki csak akkor kapja meg azonnal, ha van Ügyfélkapu-regisztrációja és elektronikus ügyintézést kért korábban. Amennyiben ez nem történt meg, akkor a posta kézbesíti a rendőrség ajánlott levelét, amit ha a címzett nem vesz át, akkor a kézbesítési vélelem beállta előtt további hetek telhetnek el.

Ezután 30 nap áll rendelkezésre a fellebbezésre vagy a büntetés befizetésére. Amennyiben azonban nem érkezik reakció, akkor a rendőrség napokkal később értesíti a kormányhivatalt, hogy vonja ki a forgalomból az autót, amellyel elkövették a szabálysértést. Ekkor azonban a kormányhivatal jelzi, hogy az autó már tulajdonost váltott, az új tulajdonossal szemben pedig nem lehet szankciót alkalmazni.

Az autókereskedő cégek illetékmentesen adhatják-vehetik egymás közt a járműveket, a Traffix információi szerint pár ezer forintot kérnek az érdeklődőktől, a csalásra épülő vállalkozások pedig sokszor hajléktalanok nevén futnak, akiket semmilyen hivatalos levéllel nem találnak meg a hatóságok, amikor pedig túl sok tartozást halmoznak fel, akkor egyszerűen bedöntik a vállalkozást.

A közúti közlekedésről szóló törvény huszonegyedik paragrafusában szereplő szabálysértések között a gyorshajtás mellett ott szerepel a vasúti átjárón való tiltott áthaladás, a piros lámpán való áthajtás is, az autópálya leállósávjának használata, valamint a behajtási tilalomra és kötelező haladási irányra vonatkozó szabály megsértése, illetve a természetvédelmi területeken való engedély nélküli közlekedés is. Emellett a benzinkutakról fizetés nélkül elhajtók, illetve az úthasználati díj fizetését elmulasztók közt is ott lehetnek az autóátírásos csalók.

Herpy Miklós közlekedési ügyvéd a Telexnek arról beszélt, hogy jelentősen csökkenne az ilyen típusú visszaélések száma, amennyiben megváltoztatnák az autók átírására vonatkozó jogszabályt azzal, hogy az illetékmentes átírás előfeltételei közt szerepelne, hogy ne legyen közigazgatási eljárás folyamatban, illetve rendezetlen közigazgatási bírság az autóval kapcsolatban.

A rendőrség az ügyben azt a tájékoztatást adta a portálnak, hogy az objektív felelősség elvén alapuló közigazgatási bírságok nyitott követelésállománya 2020 és 2022 vége közt meghaladta a 10 milliárd forintot, de ennek egy része abból adódott, hogy a szabálysértők részletfizetési lehetőséget, vagy fizetési halasztást kértek. Ugyanakkor szintén ebben az időszakban összegyűlt további 2,5 milliárd forint útdíjfizetés elmulasztásából adódó bírság is a kintlevőségek közt, további közel 1,7 milliárd forintot pedig olyan szabálysértések után nem fizettek be az autósok, amelyek nem tartoztak az objektív felelősség körébe.

A közlekedésrendészet költségvetési csalás gyanúja miatt büntetőeljárásokat kezdeményezett ezekben az ügyekben, a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi.

Az ORFK azt is közölte, hogy a közlekedési szabályrendszer átfogó felülvizsgálatával, illetve az új KRESZ-szel kapcsolatos kormányhatározat alapján zajló jogalkotással a közlekedési bírságok megúszásának lehetőségét is vissza akarják szorítani.