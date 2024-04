Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Húsvétkor az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által elrendelt fokozott ellenőrzés során 327 esetben mutatta ki a szonda, hogy a járművezető alkoholt fogyasztott. Nagy szám ez, még akkor is, ha ebben az időszakban az ittas vezetés számadatai javuló tendenciát mutatnak. Tegyük hozzá: egy is sok lenne belőle. Főleg, mert a balesetek egyik fő oka az alkoholfogyasztás. És hogy a dolog még furcsább legyen, idén még buszsofőr is megbukott a kontrollon – írja a police.hu.

Ebben az esztendőben is elrendelte az ORFK a fokozott ellenőrzést a húsvéti időszakban – mondja Kőhalmi László főtörzszászlós, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetője.

„Ezért március 29-től húsvéthétfőig a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén ellenőriztük a járművezetőket, olykor még megerősítő erő segítségével is. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ittak-e alkoholt, ezért minden megállított sofőrt megszondáztattunk, sajnos mindennap találtunk közöttük olyat, aki úgy ült volán mögé, hogy szeszes italt fogyasztott” – számolt be Kőhalmi László.

Akadt, aki olyan mennyiséget fogyasztott, amely átlépte a bűncselekményi határértéket, és több olyat, aki „csak” a közigazgatási határértéket lépte át.

Megállítottak a buszsofőröket is, és még köztük is előfordult olyan, aki úgy vezetett helyközi járatot, hogy a szonda alkoholfogyasztást mutatott ki nála. A jövő évben nyugdíjba vonuló sofőr azzal védekezett, hogy előző este ivott, a műszer mindenesetre azt mutatta, hogy alkohol van a szervezetében. Mivel bűncselekményt követett el, a jogosítványát azonnal elvették, és büntetőeljárás indult ellene. Olyan járművezetőre is rábukkantak, aki eltiltás hatálya alatt vezetett. Nemrég vették el tőle a rendszámot, amelynek helyére egy holland rendszámot szerelt, szóval a fokozott ellenőrzésnek egyéb hozadéka is volt.