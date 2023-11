A szakmai panelbeszélgetésekkel fűszerezett könyvbemutató felvezetőjében hangzott el, hogy Marketing Trendbook „az elmúlt 30 év valószínűleg legfontosabb marketinggel foglalkozó könyve”, amelyben „minden benne, ami szakmában történt, és történni fog”. Bánhegyi Zsófia ötletgazda, az MSZSZ elnökségi tagja ezt többek között azzal egészítette ki, hogy az elmúlt öt évben többet változott a marketing, mint valaha. Ezt a folyamatos adatáramlással, a mesterséges intelligencia megjelenésével, a folyamatosan érkező krízishelyzetekkel, valamint a fogyasztókban kialakult bizalmi válsággal magyarázta. Ugyanakkor szerinte a marketing, miközben továbbra is a gazdaság egyik felhajtó motorja, sokkal szélesebb spektrumban működik, mint öt évvel ezelőtt.

A Marketing Trendbook szerkesztése idén februártól augusztusig tartott, a négyszázhúsz oldalas kiadványnak huszonnégy társszerkesztője, és száznegyvenhét szerzője volt – társadalmi munkában.

Bánhegyi Zsófia elmondása szerint eddig példa nélküli módon megszólalt ebben a megrendelői és a kapcsolattartói oldal is, éppen ezért nemcsak a marketing szakmának, hanem a vállalati szektornak - a kkv-któl a nagyvállalatokig bezárólag -, készítették a könyvet, hogy „a válság idején ne a marketing legyen az, amit levágnak”. Az ötletgazda elárulta azt is, hogy a Trendbookot eljuttatják a felsőoktatásba is, mert a marketingben globális méretű tehetségkrízissel néznek szembe, kevesen választják ezt a szakmát, ezért próbálnak egy szilárd alapot mutatni.

A pálya széléről

Ezután a kötet szerkesztői beszélgettek a Trendbook különböző témáiról. Bujáki Zsolt kommunikációs igazgató a mesterséges intelligencia kapcsán például arról beszélt, hogy már augusztus óta is sok minden változott, de a legfrissebb koncepciók megalapozásához is jó alap lehet a könyv. De az is kiderült, hogy a rendezvénymarketing visszatért a Covid előtti piaci szintre, sőt, meg is haladta azt.

Németh Flóra, a Magyar Telekom marketing- és PR-vezetője a tartalommarketing kapcsán beszélt arról, hogy elmosódtak a határok a különböző különböző kommunikációs rendszerek között. Már nem kell külön felcímkézni marketing szempontból a termékeket, jó tartalmakat kell gyártani, és ehhez meg kell találni a formát.

Katona Norbert, a Neumann János egyetem docense azt emelte ki, hogy a szövetség azon dolgoznak, a marketing stratégiai cél legyen az ország és a cégek működésében is, és hogy a marketing szintetizáló szerepét fókuszba helyezzék. Ha a marketinget jól használják, hozzájárul az értékteremtéshez, nem a szó bullshit értelmében – fogalmazott.

Kassitzky Attila digitális managing director az időállóságot emelte ki a Trendbook kapcsán, hiszen topszakemberek beszéltek a marketing fontosságáról egy válság idején.

Metykó Tibor, az Euronics marketing vezetője egy másik panelbeszélgetésen elmondta, hogy kellett ahhoz húsz év, hogy a vállalatvezetők megkérdezzék a marketinget.

Eddig a marketing a pálya széléről nézte a meccset, ám most beállt, és mint Szoboszlai Dominik ha kell védekezik, támad, gólpasszt ad, gólt lő, és pacsit ad a közönségnek, ami szintén nagyon fontos

– tette hozzá.

A Bonafarm Csoport stratégiai és marketing igazgatója, Harcsa Beáta a piacvezetőként érzett felelősségről beszélt, és a marketing fontossága kapcsán kiemelte, hogy hisznek a márkáikban. Elmondta, hogy a Bonafarmnál stratégiai szempontból is fontosnak tartják a marketinget, bár ez náluk sem volt mindig így.

Gesztesi Gábor, a Diego marketingigazgatója hangsúlyozta, hogy a Trendbookkal szeretnék elérni a vállalati döntéshozókat, hogy higgyenek a marketing erejében. De ő is kiemelte az oktatás fontosságát, a jövő generációja, a fiatalok már nem marketingesek akarnak lenni, hanem influenszerek.

Metykó Tibor végül úgy foglalta össze a szakma feladatát, hogy nem a marketingnek kell megmentenie a világot, hanem azért kell dolgozni, hogy az általuk képviselt vállalat, érték választ tudjon adni a társadalmi változásokra.