–Az októberi KSH-adatok szerint különösen kedvező fordulat azonosítható az élelmiszerárak alakulásában, éves alapon harmadára – 44,8 százalékról 15,2 százalékra – csökkent az élelmiszer-infláció, míg szeptemberben az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest. Ugyanakkor még mindig van teendő, tekintve, hogy a fogyasztói árak átlagosan 12,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat.

A magas infláció érthetően az európai átlagnál érzékenyebben érinti a magyar fogyasztókat. Felelős vállalatként a Lidl, a kormány intézkedéseivel összhangban, továbbra is törekszik a lehető legjobb árak biztosítására

- közölte az Economxszal a kiskereskedelmi vállalat az inflációs adatokkal kapcsolatban. Ahogy fogalmaztak, a magyar gazdaság meghatározó szereplőjeként céljuk, hogy folyamatos intézkedéseikkel hozzájáruljanak az infláció letöréséhez és ezáltal támogassák a magyar családokat kiadásaik csökkentésében.

A Lidl a vásárlók érdekeit tartja szem előtt: az infláció letörésében és a magyar vásárlók támogatásában vívott harchoz az alacsony árak biztosításával tud hozzájárulni, ami jelentős megtakarítást jelenthet a különösen árérzékeny vásárlók számára

– hangsúlyozták, hozzátéve: havonta több milliárd forintot fordítanak arra, hogy a vásárlók még kedvezőbb áron tudjanak bevásárolni.

A vállalat az elsők között döntött úgy az év elején, hogy folyamatos és tartós árcsökkentésbe kezd. A beszerzési árak csökkenéséből adódó, valamint azon is túlmutató árelőny azonnali továbbadásával júliusig több mint ötszáz termék árát mérsékelte – melyben az alapvető élelmiszerek és számos, a vásárlók körében közkedvelt, keresett termék is megtalálható. Egyes termékek ára az elmúlt fél évben akár negyven százalékkal is mérséklődött, ami jelentős megtakarítást, könnyebbséget jelenthet a magyar családoknak, hogy a lehető legolcsóbban jussanak hozzá a lehető legjobb termékekhez – közölték.

Kép: Lidl Magyarország

Az áruházlánc a rendeletben előírt tizenöt százalékos kötelező akciók keretében is többet ad vásárlóinak. A kedvezmények mértéke már a kezdetektől húsz-ötven százalék között alakult, amit a jövőben is folytatni kívánnak. A vállalat a kötelező akciók keretében az előírtnál nagyobb, egyes esetekben, akár ötven százalékos árcsökkentést kínál a vásárlóknak.

A hétről-hétre megújuló és a kötelező akciókon felül a vállalat digitális hűségprogramjával is segíti a vásárlóit, hogy valódi árelőnyt biztosítson számukra. Így a Lidl Plus keretében az applikáció felhasználói hetente további 10-12 kedvezményre jogosító kuponnal és egyéb kedvezményekkel csökkenthetik bevásárlásaikat.

A Lidl nagy népszerűségnek örvendő akciója – a Mentsük meg! csomagok – az élelmiszerfelesleg mérséklése mellett is részben azt a célt szolgálják, hogy ilyen formán is támogassa a vásárlóit abban, hogy minél több maradjon a családi kasszában.

Idén márciusától már minden Lidl-áruházban elérhetőek az egyébként rendkívül népszerű „Mentsük meg” csomagok, melyek külsőleg már nem tökéletes, de még fogyasztható gyümölcsöket és zöldségeket tartalmaznak. A 3,5 kg-os egységcsomagok, kedvezményes, mindösszesen 399 forintos áron vásárolhatóak meg. Augusztusban tovább bővült az élelmiszermentő akció, így az előzőnapi értékesítésből megmaradt, de még fogyasztható 2 és 5 darabos egységcsomagba összeállított édes és sós pékárukhoz mostantól féláron lehet hozzájutni

- közölte a vállalat.

A cikk a Lidl Magyarország támogatásával jött létre.