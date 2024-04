Idén tavasszal végre jó hírek érkeztek a Központi Statisztikai Hivataltól (KSH), ugyanis a januári 3,8, a februári 3,7 százalékos infláció után tovább mérséklődött a fogyasztói árak emelkedésének üteme, és márciusban a mutató meg is állt 3,6 százaléknál. Ennél is fontosabb, hogy az élelmiszer-infláció gyakorlatilag megszűnt, az élelmiszerek ára mindössze 0,7 százalékkal nőtt egy év alatt, sőt februárban mindössze 0,1 százalékos áremelkedést tapasztalhattak a vásárlók a boltokban.

Hogyan változtat meg minket az infláció?

A KSH kimutatása szerint egy hónap alatt:

az idényáras élelmiszerek átlagosan (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déli gyümölcs) 0,7;

a baromfihús 0,5;

a sertéshús 0,4 százalékkal többe;

a száraztészta 1,9, a cukor 1,7, a tojás 1,3, a tejtermékek 1,0, a kávé 0,8, a vaj és vajkrém 0,6, a kenyér pedig 0,4 százalékkal kevesebbe került.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a fenti változások átlagosak, azonban eltérhetnek a különböző boltokban. Sőt, a végső fogyasztói kosárra hatással vannak az egyes kiskereskedelmi hálózatok döntései, akciói is.

Kíváncsiak voltunk, hogy hazánk piacvezető kiskereskedelmi bolthálózata, a Lidl milyen árpolitika mentén segít a forgalomnövelésben, erősítve a fogyasztói bizalmat.

Korábban, az infláció hatására a vásárlói trendek megváltoztak és a vásárlók elsősorban az olcsóbb és akciós áron kínált termékeket keresték, emellett a korábbiaknál is népszerűbbek lettek a különféle saját márkás termékek. A Lidl tapasztalatai azt mutatják, hogy ez továbbra is kitart és a különösen árérzékeny magyar vásárlók most is megnézik, hogy mire és mennyit költenek. Rendkívül népszerűek a különféle kuponok is, amelyre az áruházlánc szintén nagy hangsúlyt fektet – fogalmazott a vállalat az Economxnak.

Az infláció elleni hosszútávú küzdelem

Ahogy arról fentebb már írtunk,

az élelmiszerár-emelkedés elleni küzdelem hosszú távú folyamat, a Lidl például már 15 hónapja folyamatos és tartós árcsökkentésekkel segíti vásárlóit,

melynek köszönhetően nemcsak a lehető legjobb áron kínálja a termékeit, de a kormányzati törekvésekkel összhangban hozzájárult az infláció letöréséhez is.

Megtudtuk, hogy a vállalat a tartós árcsökkentési program keretében ezidáig több mint hatszáz termék árát csökkentette, ennek eredményeként az alapvető árucikkektől kezdve a különféle kényelmi termékeken át minden árukategóriában megtalálhatóak az árcsökkentett termékek, melyek akár 50 százalékkal olcsóbban is beszerezhetőek.

Közölték azt is, hogy a Lidl a napokban újabb hatvan termék árát csökkentette tartósan, vagyis ezek az árucikkek nem csak egy-egy rövid akció erejéig lesznek olcsóbbak, hanem huzamosabb ideig garantált az alacsony áruk.

Ráadásul ennek köszönhetően jelentősen spórolhatnak a háztartások, hiszen például a Pikok sertésvirsli ára 35 százalékkal (999 forintól 759 forintra), a Bellarom Crema szemeskávé 24 százalékkal (4599 forintról 3699 forintra), a Primadonna extra szűz olíva olaj 13 százalékkal (4499 forintról 3999 forintra), a Culinea sajttal töltött csirkemellfilé pedig szintén 13 százalékkal (1349 forintról 1199 forintra) csökkent, de a Vemondo Vegan Bruger is 12 százalékkal (895 forintról 799 forintra) olcsóbb lett, csak úgy mint a Húsfarm sertésoldalas, amely 200 forinttal kerül kevesebbe.

Az árucikkek között megtalálhatóak továbbá többek között különféle teák, felvágottak, pékáruk, friss húsok, tisztítószerek, és fagyasztott termékek is.

A fogyasztói bizalom megtartása érdekében további lépések is szükségesek, így az áruházlánc például nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a vásárlók a lehető legjobb árakon intézhessék a bevásárlást.

A hétről-hétre megújuló akciók rendkívül népszerűek és keresettek, csak úgy, mint a „Többet adunk” akciók, amelyek keretében a vállalat a kötelezően előírt 15 százalék helyett akár 50 százalékos kedvezményt is biztosít vásárlóinak. Emellett rendszeresen elérhetőek az XXL kiszerelésű termékek, amelyek kilogrammra vetített ára kedvezőbb a normál kiszerelésű termékekhez képest.

Szintén megtalálhatóak a kínálatban a „Szuper ár”-as termékek, csak úgy, mint az „Őrületes Lidl ár” táblával jelzett árucikkek. Tovább spórolhatnak a vásárlók az együtt olcsóbb akciókkal is, amikor több termék megvásárlása esetén (például: kettőt fizet hármat vihet) juthatnak különféle kedvezményekhez. Mindezeken túl az egészségtudatos táplálkozás támogatására a Lidl minden péntekenként 15 százalék kedvezményt ad a friss halak árából.

Továbbá a Lidl Magyarország közel 3 évvel ezelőtt vezette be digitális hűségprogramját, a Lidl Plust, mely a kezdetek óta rendkívül népszerű, és ma már a vásárlók több mint 40 százaléka használja.

