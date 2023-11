A menesztett főigazgató közleményében felidézi, hogy az innovációs és kulturális miniszter hétfő reggel azért mentette fel a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói pozíciójából, mert – Csák János álláspontja szerint – szabotálta a gyermekvédelmi törvényt.

L. Simon László felidézte, hogy a minisztérium egy korábbi levelében elismerte, hogy a tárca álláspontja szerint szándékos jogsértésre utaló körülmény a Magyar Nemzeti Múzeum részéről nem merült fel. „A minisztériumi közleményben foglaltakkal ellentétben a fenntartó utasítását késlekedés nélkül és maradéktalanul betartottuk, a 18 év alatti korlátozást bevezettük, és erről a fenntartót azonnal értesítettük” – írta L. Simon László a közösségi oldalán.

A menesztés a parlamentben és a világ vezető lapjaiban is nagy karriert futott be. Az egyik legnagyobb amerikai hírügynökség, az Associated Press (AP) arról számolt be, hogy hazánkban azért menesztették a Nemzeti Múzeum igazgatóját, mert a World Press Photo kiállításon LMBTQ -tartalmak is megjelentek, emellett a tárlatra 18 év alatti kiskorúak is bemehettek, ami ellenkezik a gyermekvédelmi törvénnyel.