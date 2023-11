Kiírták a közbeszerzést a Magyar Rádió egykori épületeinek bontására a Pázmány Campus helyszínén. Budapest VIII. kerületében, a Bródy Sándor utca – Pollack Mihály tér – Múzeum utca – Szentkirályi utca által határolt területen nyolc épületet kell teljesen vagy részlegesen elbontani – olvasható a Közbeszerzési Értesítőben.

A felhívásra december 7-ig lehet jelentkezni. A lebonyolítónak 240 nap áll rendelkezésre a bontásra.

A Magyar Építők oldala azt írja, a felhívás szerint egyetlen épület kivétel. A Palotanegyed ezen területén műemléki épületek is találhatók, ezeket nem érintik a munkálatok.

A bontás a Magyar Rádió egykori épületeit, stúdióit érinti. A dokumentum szerint a területen található bontandó épületek:

a Magyar Rádió korábbi ötemeletes irodaháza, kazánház, bunker;

a Bródy Sándor 5-7., amely egykor a Magyar Rádió épülete volt;

archívum, stúdiók, valamint garázs és műhely.

Ezek közül a legnagyobb alapterületű épület 8 400 négyzetméteres, itt, a felhívás szerint mintegy 7 600 köbméter bontott anyagot kell majd elszállítani.

A Palotanegyedben összesen 32 600 négyzetmétert kell elbontani, ami 37 500 köbméter törmeléket jelent, vagyis – a Józsefvárosi Újság becslése szerint – mintegy 1630 teherautó kell majd a törmelékek elszállítására.

Korábbi hírek szerint a beruházás bekerülési költsége eléri a 200 milliárd forintot, az átadást 2027-re tervezik.

A józsefvárosi Palotanegyedben, a Magyar Rádió egykori épületeiben az eddig széttagoltan működő Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) összevont campust hoz létre.

Az ingatlanok a Pázmányt fenntartó Magyar Püspöki Kar tulajdonába tartoznak. A várhatóan 2027-re elkészülő beruházás során több jelentős épület is megújul majd a Nemzeti Múzeum mögött fekvő területen (például a rádió egykori Márványtermét is magába foglaló Esterházy-palota vagy a végletesen leromlott állapotú Károlyi-palota), de új épületeket is emelnek majd.