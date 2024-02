Megszületett a döntés, hogy Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) vezetője lesz a tavaly novemberben felmentett L.Simon László utódja a Magyar Nemzeti Múzeum élén.

Az Index arról is értesült, hogy Demeter Szilárd győzelmével múzeumösszevonás is járhat, ami más összevonásokat is előrevetíthet a kultúra területén.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) hivatalos közlése szerint tízen indultak a megüresedett pozícióért, ám a pontos névlistát nem tették közzé.

Készülőben az új kulturális törvény

Azt, hogy Demeter Szilárd mit mivel vonna össze, egyelőre szintén nem tudni, egy dolog azonban biztos: a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját 2024. február 1-jével nevezte ki újabb öt évre Csák János kulturális és innovációs miniszter, a PIM vezetői székét tehát biztosan nem hagyja el.

Az Index arról is ír, hogy készülőben van az új kulturális törvény, amely alapján hasonló logikával alakulnának ki a Magyar Nemzeti Múzeumhoz hasonló zászlóshajók, amelyek egyfajta szupervizor szerepet töltenének be az adott területen. Ilyen lenne a Nemzeti Színház a teátrumok között.

Maga Demeter Szilárd egyelőre sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta, hogy ő lesz a Nemzeti Múzeum főigazgatója. Mindenesetre az új főigazgató 2024. március 6-tól legfeljebb 2029. március 5-ig töltheti be a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói pozícióját.