Kegyetlen volt az idei nyár, ugyanis

2024 augusztusában az ipari termelés volumene 9,5, munkanaphatástól megtisztítva 4,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint a jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint 2023 augusztusában.

Az ugyanakkor már valóban aggasztó, hogy szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás

2024 júliusához viszonyítva is 0,5 százalékkal mérséklődött.

Szintén rossz hír, hogy 2024 augusztusában a feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesett a termelés volumene. Mindössze három alágban nőtt a kibocsátás, a legnagyobb mértékben a vegyi anyag, termék

gyártásában.

A KSH gyorsjelentésében arra is figyelmeztetett, hogy az ipari termelés az év első nyolc hónapjában 3,8 százalékkal kisebb volt, mint 2023 azonos időszakában.

Hidegháború!

Bár a gyorsjelentésből nem derül ki, hogy mi alapján dőlt be az ipar, az érintett Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szolgáltatott néhány további részlettel. Megállapításuk szerint a magyar gazdaság egyes szektorai jobban, mások rosszabbul teljesítenek, az élelmiszeripar és a gyógyszergyártás is az előző körbe tartozik, miközben a teljes ipari termelést

továbbra is a német gazdaság gyengélkedése sújtja. Ugyanakkor az NGM azt is leszögezte,

a magyar gazdaság egésze növekszik. A gazdasági növekedés tekintetében Magyarország az Európai Unió 27 tagállama között a 11. helyen áll, növekedésünk az EU átlagának másfélszerese.

A minisztérium úgy látja, az ipari termelés volumene a várakozások szerint több feldolgozóipari alágban is nőni tudott 2024 augusztusában, ilyen volt a villamosenergia-, a gyógyszer- és a vegyi anyagok gyártása, miközben szerintük a kiskereskedelem bővüléséből fakadóan az élelmiszergyártás is növekedést mutathatott.

A teljes ipari termelés teljesítményét azonban továbbra is legfontosabb külpiacunk, a német

gazdaság gyenge teljesítménye húzza vissza. A KSH naptárhatástól megtisztított adatai alapján 2024 augusztusában az előző év azonos időszakához képest 4,1 százalékkal csökkent az ipari termelés volumene, míg az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal mérséklődött, elsősorban a német autóipari kereslet gyengélkedése és a német gazdaság versenyképességi problémái miatt.

Az exportvezérelt magyar gazdaságot egy hidegháborús blokkosodás elzárja a piacoktól és a

befektetési lehetőségektől - erősítette meg a Nagy Márton vezette tárca a Kormányinfón tegnap elhangzottakat. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter vezette be ugyanis a politikai közbeszédbe a gazdasági hidegháború fogalmát, amire érkezik majd egy magyar válasz is október végéig.

A kormányzat három kulcsterületre összpontosít majd a következő néhány hét során: a megfizethető lakhatás és a gazdasági növekedésen alapuló gyors béremelkedés biztosítására, valamint a méretugrás elősegítésére a kis- és közepes vállalkozásoknál.

Egymillió forint!

Egyébként ma reggel, még a KSH adatközlése előtt, Orbán Viktor miniszterelnök is értékelte a Kossuth Rádióban a magyar gazdaság helyzetét. Többek között megállapította, olyan gazdaságpolitikára van szükség, hogy mindenkinek legyen keresete. A kormányfő szerint, a szabályozás rövid időtartalomra lehetséges, azonban hosszú távon a béremelésben kell gondolkodni. „Magas céljaink vannak, arról beszéltünk, hogy hogyan lehet elérni az 1000 eurós minimálbért. El akarunk jutni oda, hogy 2-3 éven belül, hogy 1 millió forint legyen az átlagjövedelem. Ez sikerülhet” – hangsúlyozta a kormányfő.