A miniszter szerint a világjárvány és a háború megváltoztatta a gazdaságot, új válaszokra van szükség. Erre szerinte Európa is rájött, és

„kereskedelmi hidegháborút hirdetett”,

ami az exportvezérelt gazdaságokat, amilyen hazánk is, elzárja a piacoktól.

Ezzel szemben „a magyar válasz”, hogy maradjunk ki a kereskedelmi hidegháborúból. A kormányzat célja, hogy 3-6 százalék között növekedjen a magyar gazdaság, ez már önmagában is jó hatással van a fizetésekre, a bérekre – tette hozzá.

Október végéig elkészül a kormány

Gulyás Gergely konkrét programokról is beszélt. Ilyen a korábban már említett munkáshitel, a kkv-knak való tőkejuttatás, illetve a családi adókedvezmény megduplázása. Ehhez most hozzátette a megfizethető lakhatás elősegítését, a bérek gyors emelését, valamint a magyar kkv-k méretváltását, ezeket a következő másfél évben a kormányzat meg akarja valósítani.

Elmondta, hogy nálunk sajátos a helyzet, mert a legtöbb lakhatási jogcím tulajdon, kevesebb a bérlés, de mivel emelkedett a lakásár, különösen a fiatalok számára, a kormányzat dönteni fog a kollégiumi férőhelyek bővítéséről. Sőt, a tárcavezető elmondása szerint a gazdasági miniszter feladatot kapott, hogy vizsgálja meg az európai lakbérszabályzatokat, beleértve az Airbnb-t is.

Gulyás Gergely leszögezte: gyorsítani kell a lakásépítéseket is, ez is a következő két év kiemelt feladata lesz. Megismételte, a kormány azt reméli, hogy a munkavállalók és a munkáltatók között többéves bérmegállapodás születik.

Hangsúlyozta, hogy a kkv-k és a lakhatás támogatását, valamint a béremeléssel kapcsolatos szabályokat már a költségvetési törvényben le akarják lefektetni november elején, tehát október végéig mindezek részletes szabályait ki fogják dolgozni – tette hozzá.

Elhangzott az is, hogy a minisztereknek be kellett számolniuk az eddigi tevékenységükről, és feladatokat is kaptak: ezekről később tájékoztatnak majd. A következő egy hónapban megfeszítetten fog dolgozni a kormány, hogy október végéig mindennel elkészüljenek.

Lesz ezer eurós magyar minimálbér

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, a kormányzat reálisnak tartja, hogy 2028-ban 1000 euró legyen a magyar minimálbér, illetve elismerte azt is, hogy a kormányülésen még mindig nem döntöttek az Airbnb szabályozásáról.

Gulyás Gergely a Békés vármegyében élőket azzal nyugtatta, hogy több ipari parki fejlesztés is szerepelt a kormány terveiben, és bár eddig sikerült nyugatról keletre vinni azokat, de északról délre még nem. Ugyanakkor kiemelte, hogy az Airbus jelenléte komoly lépés a térség számára, de még mindig fejleszteni kell, hogy sokkal jobban fizető munkahelyekre legyen mód.

A vármegye számára is fontos Románia lehetséges schengeni tagsága. Gulyás Gergely a felvetésre elmondta: Magyország a legnagyobb támogatója Bulgária és Románia schengeni csatlakozásának. Hazánk a témát újra előterjeszti a közeljövőben, de ehhez szerinte az kell, hogy Ausztria és Hollandia ne emeljen vétót.

A jegybank feladata a forint stabilitása

A hiánycél 500 milliárdos növelése technikai döntés volt, Gulyás Gergely szerint az arány, ami számít, hogy 4,5 százalékos hiánnyal tervezünk, „ezt tarthatónak tartjuk" – fogalmazott.

A kancelláriaminiszter kérdést kapott a 400 forintot meghaladó euróárfolyamról is. Gulyás Gergely elsőre hárított, leszögezte ugyanis, hogy az árfolyam és a kamat a jegybank ügye, ráadásul most külpolitikai okai vannak a forint gyengülésének, a közel-keleti válság okozta „háborús kockázatot" jelölte meg annak.

Azonban leszögezte: a kormánynak nincs konkrét árfolyamcélja. Megismételte, hogy nem az a gond, ha 400 forint feletti az euró értéke, hanem a forint instabilitása okoz problémát a gazdaság számára. Ugyanakkor a stabilitás biztosítása az MNB feladata – üzent Gulyás Gergely.