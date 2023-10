A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint gázpalackból kiáramló gáz robbant be a Pipitér utcai épületben. Az incidens következtében a ház falai leomlottak, a teteje pedig beszakadt. A detonáció hatására szétrepült törmelékek károkat okoztak a szomszédos épületben és több gépkocsiban is.

Az esethez a kaposvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik már nem találtak tüzet a helyszínen.