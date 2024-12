Idén több mint 200 településről csatlakoztak a „Hagyj el egy mikuláscsomagot” kezdeményezéshez. Az akció célja, hogy a jelentkezők névtelenül Mikuláscsomagokat készítenek és „elhagyják” őket valahol.

A kezdeményezés Facebook-posztja alatt, illetve az eseményhez tartozó beszélgetésben is már gyűlnek a hozzászólások a megtalált és elkészített csomagokról, de a szervezők azt kérik, hogy a résztvevők minden esetben tüntessék fel, hogy melyik településen hagyták el vagy találták meg a csomagot, továbbá azt is, hogy hány csomagról van szó. Azt is kérik, hogy a posztoknál használják a #hagyjelegymikuláscsomagot2024 hashtaget.