Bár a szernek még át kell esnie a klinikai vizsgálatokon, az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) szerint az előzetes adatok alapján „észszerű várakozásokat lehet támasztani a hatékonysága felé”.

Hatósági nyelven szólva, befejeztük a LOY-001 nagy testű kutyák élettartamának meghosszabbítására való felhasználására vonatkozó feltételes jóváhagyási kérelmünk technikai hatékonysági részét

– jelentette ki a Loyal for Dogs alapítója és vezérigazgatója, Celine Halioua.

A LOY-001 kódnévvel ellátott szer a 7 éves és annál idősebb, legalább 18 kilogramm súlyú kutyákat célozza, amit injekció formájában hoznának forgalomba. A szert 3-6 havonta adhatja be az állatorvos. A kutatók azonban két másik változaton is dolgoznak (LOY-002 és LOY-003), amiket naponta, tabletta formájában kellene beadni – a 003-as verziót a legkisebb fajtákon kívül minden idősebb kutyának be lehetne adni – írta a Science Alert.

A gyógyszer minden változata azonos mechanizmuson alapul

Az inzulinszerű növekedési faktor-1 (IGF-1) nevű hormont korlátozza, ami nevéhez képest nemcsak a növekedést, de az öregedést és az élettartamot is szabályozza olyan állatokban, mint a férgek, az ecetmuslicák vagy az egerek. Hogy ezek az összefüggések a kutyákra is kiterjednek-e, egyelőre nem vehető biztosra, de a kutatók szerint okkal feltételezhető, hogy az IGF-1 magas szintje felgyorsíthatja a kutyák öregedését.

A nagyobb kutyafajtáknál ez hatványozottan igaz lehet: egyes nagy fajták IGF-1-szintje akár 28-szor magasabb lehet, mint kisebb társaiknál, hiszen ez a hormon hajtja a sejtnövekedést és teszi lehetővé, hogy a nagyobb kutyafajták akkorára nőjenek. Ez a hormon aztán később is megteheti a hatását: amikor a növekedés megáll, az öregedés folyamatát felügyelheti tovább a hormon – és bár egyetlen hormon sem felelős kizárólagosan az öregedésért, az IGF-1 működése az egyik legjobban tanulmányozott útvonal az állatmodellekben, ezért a kutatók szerint érdemes tovább vizsgálni a hatásait.

Így hosszabbítanák meg az élettartamot

A Loyal for Dogs kutatóinak egyelőre még nem publikált megfigyelési tanulmánya több mint 450 nagy testű kutya egészségügyi állapotának vizsgálata után állapította meg, hogy az alacsonyabb IGF-1-szintű kutyák kevésbé hajlamosak a csontok törékenységére, illetve jobb az életminőségük. Az FDA a kutatási adatok áttanulmányozása után jelentette ki, hogy a LOY-001 képes lehet meghosszabbítani a kutyák élettartamát. A Loyal 2026-ig szeretné megkapni a gyógyszer feltételes engedélyét.